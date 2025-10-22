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Oliver (Martin Short, li.), Mabel (Selena Gomez) und Charles (Steve Martin) wollen offenbar nicht länger in London bleiben (Bild: Craig Blankenhorn / Hulu)

In der neuen Staffel ermitteln die Stars der Hulu-Serie "Only Murders in the Building" in Großbritannien, dauerhaft werden die Hobbydetektive aber wohl nicht dort bleiben. Bei der Premiere der sechsten Staffel in London gab es nicht nur Einblicke in die kommenden Folgen, die am 8. Dezember international über Disney+ verfügbar sind, sondern auch einen Ausblick, wie es mit dem Erfolgsformat weitergehen könnte.



Auf dem roten Teppich am Londoner Leicester Square erklärte John Hoffman, der die Serie gemeinsam mit Hauptdarsteller Steve Martin (81) entwickelt hat, laut "Deadline": Auch wenn das Team die Zeit jenseits des Atlantiks genossen habe, werde die Serie im Falle einer Verlängerung um eine siebte Staffel nach New York zurückkehren.



"Ich liebe New York wie kaum ein anderer, und die Serie ist so tief in dieser Stadt verwurzelt. Deshalb wird es ein großes Vergnügen sein, für die siebte Staffel nach New York zurückzukehren", so Hoffman. "Ich hoffe sehr, dass es dazu kommt."

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Steve Martin und Martin Short wollen ebenfalls zurück nach New York

Auch Steve Martin und Martin Short (76) sprachen in London über die Zukunft der Serie. Ihr Co-Star Selena Gomez (34) konnte "Deadline" zufolge wegen einer Terminkollision nicht an der Veranstaltung teilnehmen. "Wir sind grundsätzlich offen dafür, auch in anderen Städten zu drehen. Im Moment ist es aber unser Ziel, nach New York zurückzukehren", sagte Steve Martin, woraufhin Short erklärte: "Dem ist nichts hinzuzufügen."



Neben den beiden Serienstars waren bei der Premiere in der britischen Hauptstadt auch zahlreiche weitere Darsteller*innen der sechsten Staffel auf dem roten Teppich zu sehen, darunter Oscarpreisträgerin Olivia Colman, die in einem dunklen Satin-Jumpsuit glänzte, und die "Bridgerton"-Stars Nicola Coughlan und Simone Ashley. Letztere erschien in einem blauen Gucci-Minikleid, während sich Coughlan in einer langen schwarz-weißen Robe von Richard Quinn zeigte. (spot/cw)