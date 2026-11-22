

Die neue Regenbogen­bank am Schelztorturm (Bild: Stadt Esslingen)

Heute, 11:51h 2 Min.

2 Min.

Die Stadt Esslingen am Neckar hat am Freitag eine Regenbogen­bank eingeweiht. Die Bank im Design der Progress-Pride-Flagge steht direkt hinter dem Schelztorturm in der Innenstadt, wie die Stadtverwaltung mitteilte.



Anlass für das Projekt waren unter anderem queer­feindliche Übergriffe auf Teilnehmende des Christopher Street Day in Esslingen im Jahr 2025 (queer.de berichtete). Der Termin der Einweihung war bewusst gewählt: Am 20. November wird beim Trans Day of Remembrance weltweit der Opfer transfeindlicher Gewalt gedacht (queer.de berichtete).

- Werbung -



"Sichtbares Zeichen für Vielfalt, Respekt und Zusammenhalt"

"Sie ist weit mehr als eine Sitzgelegenheit", sagte Oberbürgermeister Matthias Klopfer (SPD) bei der Einweihung. "Sie ist ein sichtbares Zeichen für Vielfalt, Respekt und Zusammenhalt. Und sie steht symbolisch für eine Stadt, in der Menschen so leben und lieben können, wie sie sind  ohne Angst vor Ausgrenzung, Anfeindungen oder Gewalt." Mit Blick auf die Anfeindungen beim CSD, bei dem Teilnehmende am Rande der Demonstration bedroht worden waren, betonte Klopfer: "Das dürfen wir als Stadtgesellschaft nicht hinnehmen."



Die Bank soll laut Stadt mehr sein als ein Symbol: Eine Infotafel mit QR-Code führt zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten für queere Menschen, begleitende Aktionen sollen zur Auseinandersetzung mit Vielfalt und Gleichberechtigung anregen. Die Idee kam aus der Bevölkerung. Gefördert wurde das Projekt vom Land Baden-Württemberg im Rahmen des Aktionsplans "Für Akzeptanz & gleiche Rechte". Im Maillepark steht bereits eine rote Bank als Zeichen gegen Gewalt an Frauen.

Queere Ausstellung im Stadtmuseum

Am 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, eröffnet das Stadtmuseum im Gelben Haus zudem die Ausstellung "Wir sind so frei", die bis zum 26. September 2027 queere Geschichten aus Esslingen und der Region erzählt . Die Eröffnung um 17 Uhr ist kostenlos, neben Klopfer treten auch Drag Artists auf.



"Vielfalt ist keine Bedrohung", betonte der Oberbürgermeister. "Vielfalt gehört selbstverständlich zu Esslingen und ist Teil unserer Gesellschaft." (mize)