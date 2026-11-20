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Am 28. Oktober starteten Tokio Hotel ihre "Arena Tour 2026" in London. Am Montag ging diese nun in Madrid zu Ende. Anschließend bedankte sich die Band via Instagram bei ihren Fans. "Nur 4 beste Freunde, die seit 2001 das tun, was sie lieben. Danke, dass ihr dabei seid!", schrieben sie zu einem Lip-Sync-Clip auf Englisch.



In einer Story betonten sie, sie hätten eine "amazing" letzte Show gehabt. Die ganze Tour sei einfach "unglaublich" gewesen und sie hätten die "beste Zeit" gehabt. Frontmann Bill Kaulitz (37) erklärte, man danke allen "von ganzem Herzen".

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Sie haben "jeden Moment" der Tour genossen

Zuvor hatten die vier Musiker schon via Instagram erklärt, dass sie "jeden Moment dieser Tour" genießen und es nicht glauben könnten, dass sie nun schon zu Ende geht.



Für Bill Kaulitz steht schon bald der nächste Termin an. Er wird am Mittwoch bei der Deutschlandpremiere des Independent-Horrorstreifens "Brute 1986" in Berlin erwartet. Der Film läuft ab Donnerstag in ausgewählten deutschen Kinos.



Ob auch Zwillingsbruder Tom ihn begleitet, bleibt abzuwarten. Dessen Ehefrau Heidi Klum (53), die den Gitarristen zu etlichen Konzerten der Tour begleitet hat, kehrte bereits vor einigen Tagen in die USA zurück. Dort wollte sie den 20. Geburtstag ihres Sohnes Johan sowie am Donnerstag Thanksgiving feiern.

Großer Auftritt der Kaulitz-Brüder am 5. Dezember

Außerdem bereiten sich die Brüder auf ihren großen Moderationseinsatz vor: Am 5. Dezember präsentieren sie live aus Halle an der Saale die ZDF-Samstagabendshow "Wetten, dass..?". Die ersten Gäste wurden bereits verkündet: Die Hollywoodstars Dwayne Johnson und Kevin Hart werden als Wettpaten auf dem Sofa sitzen (queer.de berichtete).



Im Sommer auf Open-Air-Tour



Mit der Band gibt es dann spätestens 2027 ein Wiedersehen: Die "Summer Encore 2027"-Tour führt durch Europa. Start ist am 11. Juli beim Festival de Nîmes in Frankreich. Am 15. August steht 22 Jahre nach der Veröffentlichung von "Durch den Monsun" ein Auftritt in der alten Heimat Magdeburg an. Es ist dort seit 2005 wieder der erste Tourstopp. Die Open-Air-Tour endet am 27. August 2027 auf der Expo Plaza in Hannover. (spot/cw)