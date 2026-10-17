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Der Menschenrechtskommissar des Europarats, Michael O'Flaherty, hat sich besorgt über das Vorgehen der türkischen Behörden gegen queere Menschen und ihre Organisationen geäußert. In einem bereits am 9. November verschickten und am Dienstag in Straßburg veröffentlichten Brief an den türkischen Justiz- und den Innenminister kritisiert er die Folgen der Operation "Ailem Güvende" ("Meine Familie ist sicher"). Seine Sorge gilt unter anderem den Einschränkungen der Vereinigungs- und Meinungsfreiheit, den Haftbedingungen sowie dem Zugang zu anwaltlicher Vertretung.



Der Europarat ist keine Institution der EU, sondern eine eigenständige internationale Organisation mit 46 Mitgliedstaaten, die über die Einhaltung der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Europa wacht. Auch die Türkei gehört ihm seit 1949 an und hat die Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnet.

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O'Flaherty kritisiert "Misshandlungen" an queeren Menschen

Nach Informationen des Kommissars wurden mehr als 100 Menschen festgenommen, darunter 44 Menschenrechtsverteidiger*innen und Aktivist*innen, die meisten von ihnen sitzen in Untersuchungshaft. Ihm lägen Berichte über "Misshandlungen, Menschen, die unter überfüllten und unhygienischen Bedingungen festgehalten werden, und fehlenden Zugang zu Grundbedürfnissen" vor, schreibt O'Flaherty. Zudem hätten Anwält*innen Schwierigkeiten, Einsicht in die Ermittlungsakten zu bekommen und vertraulich mit ihren Mandant*innen zu sprechen.



Die Ermittlungen und Anklagen wegen Obszönität und Verstößen gegen das Vereinsgesetz scheinen sich laut dem Kommissar gegen "das gewöhnliche Funktionieren von LGBTI-Organisationen, ihre öffentlichen Aktivitäten und Finanzierungsquellen" zu richten. In einigen Akten werde etwa auf Fördergelder des Europarats, der Vereinten Nationen und mehrerer Europaratsstaaten verwiesen. Unter Verweis auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte erinnert O'Flaherty daran, dass Einschränkungen der Vereinigungsfreiheit rechtmäßig, notwendig und verhältnismäßig sein müssen. Verfahren zur Auflösung von Vereinen dürften nur das letzte Mittel sein. Erst vergangene Woche hatte in Istanbul der Prozess gegen den queeren Verein SPoD begonnen, dem ein Verbot droht (queer.de berichtete).



Kritisch sieht der Kommissar auch die Sperrung Hunderter Social-Media-Accounts und mehrerer Websites, darunter von Journalist*innen, Medien und Menschenrechtsorganisationen sowie von Menschen, die sich mit queeren Menschen solidarisch zeigten. "Die Berichterstattung über LGBTI-Themen und Solidaritätsbekundungen mit LGBTI-Personen sind durch Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention geschützt", betont O'Flaherty. Bereits im September war unter anderem die unabhängige Nachrichtenseite "T24" wegen angeblicher "LGBT-Propaganda" gesperrt worden (queer.de berichtete).

Türkei weist Vorwürfe zurück

Die türkische Regierung weist sämtliche Vorwürfe in ihrer ebenfalls veröffentlichten Antwort zurück. Darin behauptet sie, die Ermittlungen hätten sich lediglich gegen angeblich obszöne Social-Media-Inhalte gerichtet, die "der Moral widersprechen" und die "türkische Familienstruktur untergraben" würden. Bei Durchsuchungen seien zudem Drogen und nicht registrierte Schusswaffen gefunden worden. Ankara stellt es so dar, als gehe es um gewöhnliche Kriminalität und nicht um die Arbeit queerer Organisationen. Kein Verein sei "wegen seiner Aktivitäten verboten oder aufgelöst" worden, heißt es weiter  obwohl gegen mehrere Vereine bereits Auflösungsverfahren laufen. Die Berichte über Misshandlungen in der Haft tut die Regierung als Folge "weit verbreiteter Desinformationskampagnen" ab und verweist lediglich auf ihre gesetzlichen Vorgaben gegen Folter. Auf die konkreten Vorwürfe zu Haftbedingungen, Anwaltszugang und gesperrten Accounts geht das Schreiben nicht ein.



Die Operation läuft seit Mitte September. Justizminister Akın Gürlek hatte damals erklärt, sie richte sich gegen 162 Verdächtige, neun Vereine und 13 Betriebe, und solle "Kinder, die Institution der Familie und die öffentliche Ordnung schützen". Präsident Recep Tayyip Erdoğan wirbt derzeit für ein "Jahrzehnt der Familie und der Bevölkerung". Nach Angaben der Organisation WECF saßen Anfang November noch 78 Menschen in Haft, nur gegen fünf von ihnen lag eine Anklageschrift vor.



Trotz der Repression demonstrierten Mitte November in Antalya Tausende Menschen ihre Solidarität mit der queeren Community (queer.de berichtete). (mize)