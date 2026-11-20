Heute, 14:31h 3 Min.

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Für die "Wetten, dass..?"-Ausgabe mit Bill und Tom Kaulitz (37) gibt es neue Chancen, noch eine Karte zu erhalten. "Aufgrund von Stornierungen werden aktuell täglich neue Tickets herausgegeben", teilte die Sendung in einer Instagram-Story mit. Die Nachricht richtet sich an alle, die sich im Oktober für das Losverfahren registriert und bislang keine Karte bekommen haben.



Sie müssen nichts weiter tun. Alle Bewerber*­innen verbleiben laut der Story im Lostopf, bei Stornierungen rücken automatisch weitere Personen nach. Eine neue Anmeldung ist nach Angaben des ZDF-Ticketservice nicht nötig. Die Show wird am 5. Dezember live aus der Halle Messe in Halle (Saale) gesendet.

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Woher die freien Plätze kommen

Dass Tickets zurück in den Topf wandern, hat mehrere Gründe. Gewinner*innen bekommen per E-Mail eine Rechnung über die gewünschte Anzahl an Karten. Nach Zahlungseingang bleiben ihnen 48 Stunden, um die Tickets auf die Namen der Besucher*innen ausstellen zu lassen. Verstreicht die Frist, storniert der Sender die Karten und lost sie neu aus.



Hinzu kommen Absagen. Wer verhindert ist und bis einschließlich 10 Uhr am Showtag storniert, bekommt laut ZDF den Ticketpreis erstattet. Auch diese Plätze gehen zurück in die Verlosung. Bis zum Tag der Sendung können also noch Nachrücker*innen zum Zug kommen.

Rekordandrang im Oktober

Die Konkurrenz im Lostopf ist allerdings groß. Rund 288.000 Ticketwünsche waren nach Angaben der Produktion eingegangen, schon zwei Stunden nach dem Start der Registrierung hatten sich 78.000 Menschen angemeldet. So viele wie nie zuvor. Das ZDF sieht den Grund bei den Tokio-Hotel-Zwillingen, die die Kultshow zum ersten Mal moderieren.



Anmelden konnten sich Interessierte vom 19. Oktober um 10 Uhr bis zum 23. Oktober um 10 Uhr, ausgelost wurde am 28. Oktober. Gezogen wird per digitalem Zufallsverfahren, pro Person gibt es bis zu vier Karten.



Ausweis muss mit



Wer ausgelost wurde und die Show besuchen will, sollte die Regeln kennen: Die Tickets sind personengebunden, lassen sich nicht verschenken und auch nachträglich nicht umschreiben. Am Einlass, der gegen 17:30 Uhr öffnet, kontrolliert das Personal die Ausweise. Kinder dürfen ab zehn Jahren mit, für Minderjährige ist eine unterschriebene Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten Pflicht.



Karten gibt es ausschließlich über die offizielle Ticketplattform des Senders. Vor Angeboten auf Weiterverkaufsportalen oder von Privatleuten warnt das ZDF ausdrücklich. Solche Tickets könnten ungültig sein, Käufer*innen hätten weder Anspruch auf Einlass noch auf Erstattung.



Um 19:25 Uhr stimmen Janin Ullmann und Marvin Fischer mit "Wetten, dass..?  Der Countdown" auf den Abend ein, um 20:15 Uhr übernehmen Bill und Tom Kaulitz. Die ZDF-Produktion entsteht in Kooperation mit ORF und SRF und läuft in allen drei Sendern. Als erste Gäste wurden am Montag die Hollywoodstars Dwayne Johnson und Kevin Hart verkündet (queer.de berichtete). (spot/cw)