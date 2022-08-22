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Als Marianne Rosenberg Anfang der 1980er-Jahre dem Sänger Rio Reiser näherkam, ahnte sie zunächst nichts von dessen Homosexualität. In der neuen NDR-Dokumentation "Rio Reiser  Rebell, Poet, König" erinnert sich die 71-Jährige an jenen Abend, an dem ihr die Augen geöffnet worden sind: "Ich habe mich dann in ihn verliebt, was ja auch nicht schwer war", erklärte die "Er gehört zu mir"-Sängerin.



"Wir sind viel ausgegangen nachts. Rio war an der Bar und ich oben auf der Treppe und stand dort mit Annette Humpe. Und ich gucke irgendwie ganz verloren dahin und denke 'Ach, dieser wunderbare Mann'." Doch dann kam die Ernüchterung: "Annette nimmt mich in den Arm und sagt 'Ach Marianne, immer die besten Männer sind schwul, oder?' Das war ein Schlag. Ich bin fast nach hinten umgeschlagen. Dann war für mich natürlich vollkommen klar: Finger weg! Aber diese Liebe blieb trotzdem da und war eine platonische. Die ging von beiden Seiten aus."

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Ganz neu ist das Geständnis nicht: Rosenberg hat die Geschichte ihrer damaligen Schwärmerei bereits mehrfach öffentlich erzählt, unter anderem im März 2020 anlässlich ihres 65. Geburtstags in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung.



Aus der Begegnung entstand eine enge Freundschaft, die bis zu Reisers frühem Tod 1996 hielt  und auch künstlerisch Früchte trug. So schrieb Reiser mehrere Stücke für Rosenberg, darunter den Klassiker "Für immer und dich". Diesen lehnte Rosenberg anfangs zwar ab, so dass er ein Hit für den Autor wurde. Nach seinem Tod Reisers nahm sie den Song aber auf.

Wegbegleiter und Lebensgefährte kommen zu Wort



Die Dokumentation von Autorin Natascha Geier blickt 30 Jahre nach dem Tod des Musikers auf das wechselvolle Leben von Ralph Christian Möbius, so Reisers bürgerlicher Name, der im August 1996 im Alter von nur 46 Jahren starb. Mit teils seltenen Archivaufnahmen zeichnet der 60-minütige Film seinen Weg vom politischen Frontmann der Hausbesetzer-Band Ton Steine Scherben ("Macht kaputt, was euch kaputt macht", "Halt dich an deiner Liebe fest") bis hin zum erfolgreichen Solokünstler ("König von Deutschland", "Junimond") nach. Dabei thematisiert das Porträt sowohl Reisers Engagement für Freiheit und soziale Gerechtigkeit als auch seine persönlichen Kämpfe mit finanziellen Sorgen und Alkohol.

Neben Marianne Rosenberg kommen zahlreiche Wegbegleiter*innen zu Wort  darunter Reisers langjähriger Lebensgefährte Misha Schoeneberg, sein Bruder Gert Möbius, Scherben-Mitgründer Nikel Pallat sowie die ehemalige Bandmanagerin und Grünen-Politikerin Claudia Roth. Über das musikalische Erbe des Sängers sprechen zudem Künstlerinnen und Künstler wie Gitte Hænning, Wolfgang Niedecken, Alli Neumann, Kim Frank und Jan Plewka und Moderatorin Bettina Tietjen.



TV-Premiere der Doku ist am 28. November um 21:45 im NDR-Fernsehen. Bereits jetzt steht sie kostenlos in der ARD-Mediathek zum Streaming bereit (bis zum 23. November 2028). (cw)