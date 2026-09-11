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Der Streit um die Beschlagnahmung des Protestbusses "Adenauer SRP+" der Künstler*­innengruppe Zentrum für Politische Schönheit (ZPS) beim CSD in Döbeln nimmt kein Ende. Wie das Onlineportal "TAG24" am Dienstag berichtete, halten sowohl die Polizeidirektion Chemnitz als auch das sächsische Innenministerium (SMI) zentrale Ergebnisse ihrer internen Aufarbeitung weiterhin unter Verschluss.



Die Polizei hatte den umgebauten Mercedes-Bus am Rande des Döbelner CSD am 20. September 2025 aus dem Verkehr gezogen und neun Tage lang beschlagnahmt (queer.de berichtete). Als Begründung führten die Einsatzkräfte damals mögliche statische Mängel sowie Zweifel an der Verkehrssicherheit an. Das Landgericht Chemnitz erklärte die Maßnahme später für rechtswidrig (queer.de berichtete). Das ZPS warf der Polizei daraufhin ein unverhältnismäßiges Vorgehen vor.



BREAKING: @polizeisachsen hat soeben den Adenauer SRP+ beschlagnahmt. Der Adenauer war auf dem Weg zum CSD Döbeln, die halbe Autobahn wurde dafür gesperrt, das Team Stunden festgehalten. Was ist in @MPKretschmer Bundesland los? Was soll die Rechtsgrundlage sein? pic.twitter.com/BBh8UNcAPS Zentrum für Politische Schönheit (@politicalbeauty) September 20, 2025 / politicalbeauty

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Im November 2025 richtete die Polizeidirektion Chemnitz einen Nachbereitungsstab ein, der Koordinierung und Dokumentation des Einsatzes sowie die Kommunikation mit der damaligen Bereitschaftsrichterin überprüfen sollte. "Die Polizei hat Beamte eingesetzt, die nicht im Einsatz zum CSD in Döbeln waren", erklärte Polizeisprecherin Jana Ulbricht gegenüber "TAG24".

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Polizei weigert sich, über Untersuchung zu sprechen

Laut Innenministerium wurden zudem dienst- und disziplinarrechtliche Prüfungen gegen beteiligte Einsatzkräfte eingeleitet und inzwischen abgeschlossen. Wie viele Polizist*innen betroffen waren, zu welchen Ergebnissen die Untersuchungen kamen und ob sie Konsequenzen hatten, wollen Polizei und Ministerium allerdings nicht mitteilen. Zudem wolle die Polizei noch ausstehende Gerichtsentscheidungen in ihre Bewertung einbeziehen.



Beim Zentrum für Politische Schönheit stößt das Vorgehen auf deutliche Kritik. "Das klingt nach einem persönlichen Rachefeldzug der Polizei Chemnitz", sagte ein ZPS-Sprecher. Als besonders brisant gilt zudem die mutmaßliche Weitergabe interner Informationen: Kurz nach der Beschlagnahmung soll der rechte YouTuber Maurice Klag aus einem damals unveröffentlichten Gutachten vorgelesen haben. Das ZPS erstattete daraufhin Anzeige. Während die Polizei keine Hinweise auf Verstöße sieht, ließ die Staatsanwaltschaft Chemnitz eine Anfrage von "TAG24" unbeantwortet.

Polizei warnt Beamt*innen deutschlandweit vor Bus

Weiteren Ärger gibt es um eine umstrittene Handlungsanleitung  also einen internen Polizei-Leitfaden  zu dem Bus: Das Papier beschreibt, wie Einsatzkräfte bei Kontrollen mit dem "Adenauer SRP+" verfahren sollen  bis hin zur Untersagung der Weiterfahrt wegen angeblicher Mängel. Dagegen geht die Künstler*innengruppe derzeit vor.



Das Papier stützte sich ausschließlich auf ein älteres Mängelgutachten aus der Döbelner Kontrolle vom September 2025. Es ignorierte, dass das Landgericht Chemnitz die Beschlagnahme längst für rechtswidrig erklärt hatte, der Bus neu zugelassen war und spätere Folgegutachten keine entsprechenden Mängel mehr bestätigten.



Die Polizei weigerte sich aber bislang, die Handlungsanleitung insgesamt einzustampfen. Stattdessen entfernte die Polizeidirektion Chemnitz lediglich ein abgemahntes Deckblatt-Foto. Dieses Bild hatten die Beamt*innen einfach von der Webseite des ZPS heruntergeladen, ohne dafür die Nutzungsrechte zu besitzen. Deswegen musste die Polizei bereits eine Unterlassungserklärung unterschreiben. An der Empfehlung, den Bus weiterhin zu stoppen, hält sie aber fest  und zwar bundesweit.

Immer mehr Probleme für queere Aktivist*innen in Sachsen



In Sachsen hatten CSDs  anders als in anderen Bundesländern  zuletzt wiederholt mit behördlichen Hürden zu kämpfen: So verweigerte die verantwortlichen Behörden in Görlitz und Dresden etwa zunächst die Anerkennung des CSDs als politische Veranstaltung, lenkte am Ende aber doch noch ein (queer.de berichtete). (cw)