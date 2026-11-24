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Heute, 02:34h 4 Min.

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Es beginnt galaktisch. Eine visuelle Reise durchs Schwarz, an Sternen und Galaxien vorbei. Atmosphärische Klänge. Eine weibliche Stimme erzählt die Schöpfungsgeschichte. Gott ist eine Frau. Egal, ob man nun glaubt, dass die Erde übernatürlich erschaffen wurde: Unbestritten ist, dass die Menschheit sie gerade zugrunde richtet.



Und zwar mit Vollgas  in dem Tempo, in dem die neun nackten Frauen in den Sportwagen durch ein Bergpanorama rasen. Das Blaue gegen das Schwarz-Rote, wie in einem Videospiel. Sie driften in den Serpentinen, überholen waghalsig, schauen konzentriert in den Rückspiegel, um die Verfolgerinnen im Blick zu haben. Ein Heidenspaß, womit wir wieder beim Göttlichen wären.

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Ein Neonkreuz auf dem Gipfel



Poster zum Film: "Eternity" läuft nur am 25. und 29. November 2026 im Kino

Wobei der Anlass der Fahrt eigentlich weniger spaßig ist: Die Gruppe, unter ihnen die queere Ikone Peaches, flieht vor Krieg und Klimakrise. Es ist der letzte Sommer, erzählt eine unbeteiligt, mechanisch klingende Stimme. Auf dem Schweizer Rhonegletscher, der Ende des Jahrhunderts wohl verschwunden sein könnte, sonnen sich die nackten Frauen, machen Selfies.



Dann packt jemand Paintball-Gewehre aus, es beginnt farbenfrohes Rumgeballere. Irgendwann liegt ein Kreuz aus Neonröhren auf einem Seegrund, das nach oben geholt und gerettet wird, schließlich bringen die Frauen es sogar mithilfe eines Hubschraubers auf einen Gipfel.



Ein Fest der queeren Lust



Es ist Nacht geworden, statt Gewehren haben die Frauen jetzt Flammenwerfer in der Hand, mit denen sie das Eis abfackeln. Gletscherschmelze im Schnelldurchlauf. Ein Mensch im Wolfspelz irrt umher, es fliegen Drohnen rum, die wie Aasgeier schreien.



Die nach wie vor nackten Frauen kommen in eine Eishöhle. Die Warnung, der Film enthalte "die explizite Darstellung sexueller Handlungen, selbstverletzendes Verhalten, Nadeln", kommt jetzt zum Tragen. Hier wird ein orgiastisches Fest der queeren Lust und Hingabe gefeiert, zu dem es auch gehört, sich gegenseitig Fleischerhaken unter die Haut zu bohren. Dazu werden neongrüne Drinks serviert. Eskalation trotzt der Apokalypse.



Drohnen, die wir Aasgeier schreiben: Szene aus "Eternity" (Bild: Kiosk International)

Zerstörung als Ventil



Körper an die eigenen Grenzen und weit darüber hinaus zu bringen, das provokante Spiel mit Nacktheit und Ekel (gekotzt wird später noch)  das gehört zum Repertoire von Florentina Holzinger ("Sancta"). Spätestens seit die österreichische Künstlerin den Pavillon ihrer Heimat auf der Biennale in Venedig gestaltete, wurde sie einem größeren Publikum bekannt. "Eternity" ist nun der erste Film, der Florentina Holzingers Kunst ins Kino bringt.

Er stammt von Regisseurin Susanne Regina Meures. Doch anders als ihre früheren Werke ist "Eternity" weniger Dokumentarfilm als vielmehr ein Objekt der visuellen Kunst, vielleicht auch eine filmische Dokumentation von Holzingers Gletscher-Performances. Dabei sind eher Handlungsmotive erkennbar als eine echte Erzählung.



Klar, es geht um die Klimakrise, um die Gletscherschmelze, um die Menschen, die all das zu verantworten haben  und den Umgang mit dieser Verantwortung, um die verzweifelte Suche nach Erlösung. Um die Macht, schnelle Autos zu fahren, trotz CO2-Ausstoß. Um die Dreistigkeit, Eis mit Flammen zum Schmelzen zu bringen, trotz steigender Meeresspiegel. Zerstörung als Ventil  wofür?



| Direktlink | Trailer zum Film

Ratlosigkeit statt Reflexion



All diese Motive sind zwar relevant und anschlussfähig. Aber soll "Eternity" provozieren? Aufrütteln? Berühren? Abstoßen? Der Film löst erstaunlich wenig aus. Denn die Kontraste sind zu offensichtlich, um zu überraschen: Feuer  Eis, Nacktheit  Kälte, Sportwagen  Alpenpanorama. Die Provokationen entfalten wenig Wirkung, denn das alles kann man ja auch live und nicht bloß im Film erleben.



Kunst muss nicht zugänglich sein, Kunst soll gerne sperrig und streitbar sein. Der Film sei eine "Einladung, unser Verhältnis zum Körper, zur Welt, in der wir leben, und zur Zukunft, die wir gestalten, neu zu überdenken", schreibt Regisseurin Susanne Regina Meures. Doch mehr als Inszenierung sind die Bilder oft nicht. Was übrig bleibt, ist eher Ratlosigkeit als Reflexion.

Infos zum Film



Eternity. Kunstfilm, Erotikdrama. Schweiz 2026. Regie: Susanne Regina Meures feat. Florentina Holzinger. Cast: Florentina Holzinger, Peaches, Fibi Eyewalker, Luna Duran, Xana Novais, Netti Nüganen, Paige A Flash, Sophie Duncan, Annina Machaz. Laufzeit: 72 Minuten. Sprache: englische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 16. Verleih: Port au Prince Pictures. Nur am 25. und 29. November 2026 im Kino