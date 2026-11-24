Heute, 08:59h 2 Min.

2 Min.

In einem Café im brandenburgischen Fürstenwalde sind zwei Frauen nach einem Kuss des Lokals verwiesen worden. Wie die "Märkische Oderzeitung" (MOZ, Bezahlartikel) am Dienstag berichtete, hatten sich die beiden am 17. September gegen 14:15 Uhr dort getroffen und sich zur Begrüßung geküsst. Daraufhin habe der Betreiber sie aufgefordert, das Café zu verlassen. "Er war sehr laut und aggressiv in der Stimme", sagte eine der Frauen, eine 32-Jährige, der Zeitung.



Auf ihre Gegenfrage "Ist der Grund, dass Sie homophob sind?" habe der Mann ihr Hausverbot erteilt. Der Betreiber bestätigte der MOZ den Vorfall und den Rauswurf, äußerte sich aber nur mit einem einzigen Satz: "Das Verhalten war unangemessen." Danach brach er das Gespräch ab, ein zweiter Anlauf der Zeitung endete ebenso. Ob er ein heterosexuelles Paar in derselben Situation ebenfalls hinausgeworfen hätte, blieb damit offen. Der Name des Cafés wurde im Bericht nicht genannt.

- Werbung -



Polizei bestätigt Eingang von Online-Anzeige

Die 32-Jährige spricht von einem ganz normalen Kuss. Der Vorfall habe sie stärker getroffen als erwartet: "Ich habe einiges an Unbeschwertheit und Sicherheitsgefühl eingebüßt." Solche Erlebnisse schafften ein Klima der Angst und des Schweigens, in dem sich niemand sicher fühlen könne, der zur eigenen Identität stehe, schrieb sie der Zeitung. Unterkriegen lassen wollen sich die beiden Frauen nach eigenen Angaben aber nicht.



Die Polizei bestätigte den Eingang einer Online-Anzeige, machte darüber hinaus aber keine Angaben. Ob der Fall Folgen hat, ist offen.

Diskriminierungsverbot setzt Hausrecht Grenzen

Seit 2006 verbietet in Deutschland das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) unter anderem die Benachteiligung wegen der sexuellen Identität. Die MOZ legte den Fall der Antidiskriminierungsstelle des Bundes vor. Deren Sprecher Stefan Bickerich erklärte, ohne die Umstände des Einzelfalls genau zu kennen, seien Diskriminierungen wegen der sexuellen Orientierung bei Alltagsgeschäften grundsätzlich verboten. "Das Hausrecht findet in den im AGG formulierten Diskriminierungsverboten klare Grenzen", so Bickerich. Das gelte etwa für Restaurants, Bars und Hotels, aber auch für Bankgeschäfte und den Wohnungsmarkt.



Bickerich verwies auf ein Urteil des Landgerichts Köln aus dem Jahr 2015: Ein Vermieter hatte zwei schwulen Männern die Reservierung einer Hochzeitsvilla verweigert. Das Gericht sprach beiden in der Berufungsinstanz eine Entschädigung von je 850 Euro zu. Betroffene sollten sich in vergleichbaren Fällen juristisch beraten lassen, riet der Sprecher. Im Einzelfall könnten sie vor einem Zivilgericht Entschädigung oder Schadensersatz durchsetzen. (cw)