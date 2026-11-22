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Die vier Vorgänger-Moderatoren werden die Kaulitz-Brüder nicht im Studio unterstützen (Bild: ZDF / Rankin / Serviceplan München)

Am 5. Dezember stehen Bill und Tom Kaulitz auf der großen Samstagabendbühne. Die 37-jährigen Tokio-Hotel-Zwillinge führen erstmals durch eine Ausgabe von "Wetten, dass..?". Wie jetzt bekannt wird, wird keiner der ehemaligen Showmaster des legendären ZDF-Klassikers live mit von der Partie sein.



"Wetten, dass..?" trat Anfang der 1980er-Jahre seinen Siegeszug im deutschen Fernsehen an. Zunächst moderierte Frank Elstner (84), der auch gewissermaßen der Vater der Show ist. Später übernahm Thomas Gottschalk (76), der bis heute als das prominenteste Gesicht des Formats gilt. Über die Jahre folgten Wolfgang Lippert (74), noch einmal Gottschalk und Markus Lanz (57) als Showmaster. Zuletzt moderierte erneut Gottschalk einzelne Sonderausgaben.



Ohne Elstner, Gottschalk, Lippert und Lanz



Weder er noch Elstner, Lippert oder Lanz werden Anfang Dezember vor Ort dabei sein, wenn erstmals die Kaulitz-Brüder durch die Samstagabendshow führen. Nachdem bekannt wurde, dass Gottschalk und Elstner fehlen werden, hat das ZDF jetzt auf Anfrage von "Merkur.de" bestätigt, dass auch Lippert und Lanz nicht auftauchen. "Nein, die beiden werden nicht teilnehmen", bestätigte eine Sprecherin des Senders.



Im Oktober sagte Gottschalks Ehefrau Karina (64) bereits der Münchner "Abendzeitung": "Nein, wir schauen es nicht. Wir sind nicht zu Hause, sondern mit Freunden unterwegs" (queer.de berichtete).

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Elstner erklärte kürzlich seine Absage im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. "Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist die Reise von Baden-Baden nach Halle mit meinen 84 Jahren dann doch ein bisschen zu anstrengend", sagte er (queer.de berichtete). Elstner habe "eine sehr nette Einladung vom ZDF für meine Frau und mich erhalten, aber ich muss sie leider absagen  so gern ich auch dabei wäre". Er werde sich die Sendung aber im Fernsehen anschauen und glaube an den Erfolg der Kaulitz-Zwillinge. (spot/cw)