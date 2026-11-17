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Heute, 11:54h 8 Min.

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Zeko lebt in Berlin und trifft Männer in Parks, in Cafés und über Dating-Apps. Doch gedanklich kommt er nicht von Hassan los, dem Nachbarsjungen aus dem türkischen Adana.



In "Hundesohn" erzählt Ozan Zakariya Keskinkılıç von Liebe, Begehren, Glauben und der Sehnsucht nach Zugehörigkeit (Buchkritik von Fabian Schäfer). Am 27. November 2026 feiert die Bühnenfassung des Romans in der Regie von Nurkan Erpulat am Theater Münster Uraufführung.



Wir haben uns mit dem Regisseur über das Stück und seine Inszenierung unterhalten.

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Regisseur Nurkan Erpulat (Bild: privat)

Nurkan, Zeko hat Sex mit vielen Männern, kommt aber von Hassan nicht los. Was hat dich an dieser Liebesgeschichte berührt?



Ich musste beim Lesen oft an meine eigene Jugend denken. Ich wusste relativ früh, dass ich schwul bin, und habe mich immer wieder verliebt: in einen Mitschüler, jemanden beim Sport oder einen Lehrer. Und immer wieder musste ich bitter erfahren, dass sie meine Gefühle nicht erwiderten, weil sie sich nicht für Männer interessierten.



Als dann meine große Liebe tatsächlich auch Interesse an mir hatte, wusste ich nicht, was ich machen sollte. Ich habe das sofort kaputtgemacht. Mir fehlte diese Erfahrung. Ich kannte nur die unmögliche Liebe.



Erst danach bin ich zum ersten Mal in eine Gaybar gegangen. Dort wusstest du zumindest, dass dein Gegenüber auch schwul ist. Das heißt nicht, dass dich gleich jemand liebt. Aber du konntest jemanden unter denen auswählen, die du lieben darfst.



Hassan lernen wir vor allem durch Zekos Erinnerungen kennen. Wie bringst du das auf die Bühne?



Wir erfahren vor allem Zekos Vorstellung von Hassan. Mit ihm verbindet er auch eine Heimat im Kopf. Bei Hassan scheint alles ideal zu sein. Aber existiert er überhaupt so, wie Zeko ihn beschreibt?



Zunächst wollte ich den Roman ganz klassisch dramatisieren, fast wie einen Film. Aber es gibt viele Erzählungen über Hassan und kaum Dialoge.



Deshalb haben wir vier Erzähler auf der Bühne, gewissermaßen mehrere Zekos. Sie erinnern sich und werden zwischendurch auch zu Hassan, zum Großvater oder zu anderen Figuren. Aber diese Figuren entstehen immer durch Zekos Blick auf sie.



Für mich kann schon diese Aufteilung ein queerer Akt sein: Aus einem Ich wird ein Wir. War das dein Gedanke?



Das ist eine schöne Lesart. An Kollektivität habe ich dabei tatsächlich nicht gedacht. Für mich ist das vor allem eine Auseinandersetzung mit sich selbst und mit dem eigenen Körper.



Wenn die Schauspieler die gleichen Kostüme tragen und sich küssen oder Sex miteinander haben, entsteht etwas anderes: Diese Zwillingsfiguren begegnen auch sich selbst. Die ganze Achterbahnfahrt, die Zeko erlebt, hat für mich viel mit ihm selbst zu tun.

Der Roman erzählt sehr offen von schwulem Sex. Wie gehst du damit auf der Bühne um, ohne dass daraus ein voyeuristisches Spektakel wird?



Was ich an dem Roman besonders interessant finde, ist, wie der Autor Macht in der Sexualität thematisiert. Was bedeutet es, oben oder unten zu sein? Was bedeutet Unterwürfigkeit? Was bedeutet es, ein Hund zu sein? Der Titel kommt ja nicht von ungefähr. Der Autor nimmt da kein Blatt vor den Mund.



Diese Haltung möchte ich übernehmen. Ich will weder zensieren noch ausstellen. Ich möchte die sexuellen Begegnungen nicht weglassen, aber auch nicht so zeigen, dass am Ende nur der Eindruck bleibt, es gehe hier ausschließlich um Sex.



Bei schwulen muslimischen Figuren erwartet man schnell einen Konflikt zwischen Religion und Sexualität. Für mich verweigert "Hundesohn" diese einfache Gegenüberstellung. Wie liest du das?



Der Autor sagt sehr deutlich: Warum soll das nicht vereinbar sein? Punkt. Gleichzeitig spüre ich als Theatermacher trotzdem Welten, die nicht zusammenkommen. Damit meine ich nicht muslimisch und schwul.



Zeko empfindet vieles als Reichtum: seine Mehrsprachigkeit, seinen Glauben, die Erinnerungen an Adana und seine Familie. Aber sein schwules Leben ist davon sehr getrennt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Trennung nichts mit ihm macht.



Vielleicht hätte die Liebe zu Hassan diese Welten zusammenbringen können. Aber das passiert nicht. Der Autor schreibt das nicht ausdrücklich so. Das ist mein Blick auf die Figur. Ich glaube, dass wir diese Trennung auf der Bühne auch ohne Worte erzählen können.



Die Erwartung, sich zwischen verschiedenen Identitäten entscheiden zu müssen, hast du schon früher thematisiert. 2008 hast du "Jenseits  Bist du schwul oder bist du Türke?" auf die Bühne gebracht. Was war damals der Ausgangspunkt?



Ein Freund und ich hatten in Berlin beobachtet: Warum sind die Leute netter zu uns, wenn sie erfahren, dass wir nicht nur türkisch, sondern auch schwul sind? Etwas provokant gefragt: Machen zwei Minus ein halbes Plus?



Daraus entstanden Interviews mit schwulen Türken oder türkischen Schwulen, je nachdem. Am Ende habe ich immer gefragt: Bist du schwul oder bist du Türke? Viele haben sich tatsächlich entschieden. Interessant war, wie sie darüber nachgedacht haben.



Was hat sich seitdem für dich verändert?



Als junger Mann wurde ich schnell als bedrohlich eingeordnet. Und mit meinem Akzent gehörte ich offenbar nicht selbstverständlich in die deutsche Kulturlandschaft. Als würde mein Akzent verraten, dass ich Shakespeare nicht kenne. Dabei war ich schon in der Türkei ganz klassisch ausgebildet worden.



Heute erlebe ich manches davon weniger. Aber ich habe inzwischen auch graue Haare. Ich werde nicht mehr so als mögliche Gefahr wahrgenommen. Ob sich die Gesellschaft verändert hat oder ob sie mich heute einfach anders wahrnimmt, weil ich älter geworden bin, ist eine andere Frage. Da müsste man vielleicht einen jüngeren Mann wie Ozan fragen.



Aufführungen von "Hundesohn" stehen bis zum 21. März 2027 auf dem Programm des Theaters Münster (Bild: Sandra Then)

Gibt es Geschichten über queere oder migrantische Menschen, die du heute anders erzählen würdest als früher?



Das klingt jetzt vielleicht, als hätte ich mich nicht entwickelt, aber ich würde sagen: nein. Ich versuche, ehrlich zu sein, auch wenn das manchmal peinlich wird.



Als ich in Deutschland Regie studierte, bekamen Schauspieler*innen mit Migrationsgeschichte kaum einen Platz  selbst wenn sie hier geboren und aufgewachsen waren. Wenn sie gebraucht wurden, dann für bestimmte Rollen: den Araber, die Putzfrau, den Ehrenmörder. Wobei eine Putzfrau natürlich nichts Negatives ist. Es geht um diese klischeehaften Bilder.



Dann kamen gerade im Fernsehen die positiven Gegenbilder: Ärzt*innen und Polizist*innen mit türkischen Namen. Aber diese Figuren waren oft nur glatt und nett. Das will ich genauso wenig. Ich möchte weder Klischees reproduzieren noch Menschen schönmachen, um sie zu verteidigen.



Ich will sie von innen verstehen, ohne sie zu schonen oder zu verteufeln.



Besteht bei einer Figur wie Zeko die Gefahr, dass sie für eine ganze Gruppe stehen muss  für "den schwulen Muslim"?



Damit muss man sensibel umgehen. Aber ich will nicht aus dieser Angst heraus arbeiten. Sonst landen wir wieder beim erhobenen Zeigefinger und am Ende bei glatten, langweiligen Figuren, die nicht leben. Auch eine positive Propaganda ist eine Propaganda. Theater und Propaganda sind in der Geschichte nie gut zusammengegangen, auch wenn es gut gemeint war.



Deinen Abschied vom Maxim Gorki Theater hast du als Verlust deines künstlerischen Zuhauses beschrieben. Was bedeutet Zuhause für dich gerade?



Für mich ist Theater Zuhause. Ich bin einer der glücklichsten Menschen der Welt, weil ich einen Beruf habe, in dem ich mich ausdrücken und mit anderen kommunizieren kann. In den Proben gemeinsam an einer Sache arbeiten, reden, streiten: Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Seit ich diesen Beruf mache, bin ich viel ausgeglichener.



Mit einem bestimmten Ort hatte Heimat für mich nie viel zu tun. Als ich mit 19 Jahren meine Schauspielausbildung in Izmir begann, war das bereits die achte Stadt, in der ich lebte. Wegen des Berufs meines Vaters sind wir alle zwei bis drei Jahre umgezogen.



In der Türkei folgt auf die Frage nach dem Namen oft gleich die Frage: Aus welcher Stadt oder welchem Dorf kommst du? Meine Schwester und ich konnten diese Frage nicht beantworten. Meine Großeltern kamen aus Jugoslawien, meine Großmutter aus Bosnien, mein Großvater aus Mazedonien. Wir sagten dann: Wir sind aus Bosnien. Das war zwar vereinfacht, aber die Leute akzeptierten es. So habe ich mich jahrelang als Bosnier verstanden, ohne ein Wort Bosnisch zu sprechen.



Erst in Deutschland habe ich erfahren, dass ich Türke bin. Bin ich ja auch, glaube ich. Aber mit einem Ort hat Heimat für mich definitiv nichts zu tun.

Zur Person



Nurkan Erpulat, geboren in Ankara, studierte Schauspiel in Izmir und Regie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Zu seinen früheren Regiearbeiten zählt "Jenseits  Bist du schwul oder bist du Türke?". Mit Jens Hillje entwickelte er das Stück "Verrücktes Blut", das er am Ballhaus Naunynstraße inszenierte. Die Produktion wurde 2011 zum Berliner Theatertreffen eingeladen und von "Theater heute" zum Stück des Jahres gewählt. Im selben Jahr zeichnete ihn die Zeitschrift als Nachwuchsregisseur des Jahres aus. Von 2013 bis 2026 war Erpulat Hausregisseur am Maxim Gorki Theater Berlin. Für die Bühnenadaption von Fatma Aydemirs Roman "Dschinns" erhielt er den Friedrich-Luft-Preis. Er ist Professor an der Kunstuniversität Graz und inszeniert weiterhin an nationalen und internationalen Bühnen.