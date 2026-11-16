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Der neu ins US-Repräsentantenhaus gewählte Republikaner Anthony Constantino sorgt mit einer Reihe von Social-Media-Beiträgen für Aufsehen: Der 44-jährige Unternehmer, Boxer und Rapper hat es sich nach eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, ausnahmslos alle homosexuellen Amerikaner*innen für die Republikanische Partei zu gewinnen. Aus der queeren Community erntet der Vorstoß des 44-Jährigen angesichts der politischen Bilanz der Partei deutliche Kritik und auch Spott.



In einem am Wochenende auf X veröffentlichten Video  überschrieben mit "One of my top priorities as Congressman!"  erklärte der 44-Jährige: "Jetzt, da ich gewählt bin, ist es eines meiner großen Ziele, jeden amerikanischen Gay zum Republikaner zu machen." Dabei ist unklar, ob er nur schwule Männer anspricht oder sich auch an lesbische Frauen wendet.



I am going to make all Gay Americans become Republicans and Democrats can't stop me! pic.twitter.com/lfmwF8xOFq Anthony Constantino (@constantino) November 24, 2026 / constantino

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Constantino stellt klar: "Ich bin nicht schwul"



Constantino teilte später angebliche Screenshots privater Nachrichten von schwulen Männern, auf denen die Namen der Absender unkenntlich gemacht waren. Einige davon klangen wie ein Flirt  so schrieb einer: "Du hast mich zum Republikaner gemacht." Daraufhin erwiderte Constantino öffentlich: "Ich bin nicht schwul, aber ich möchte, dass alle schwulen Amerikaner Republikaner werden."



Bei den Kongresswahlen am 3. November hatte Constantino in einem ländlichen Wahlkreis im Norden des Bundesstaates New York seinen demokratischen Widersacher Blake Gendebien knapp geschlagen. Die Republikanische Partei hat in dieser Wahl ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus deutlich verloren  die Demokraten führen hier mit 259 zu 173 Sitzen.



In weiteren Tweets erklärte Constantino, warum Schwule und Lesben Republikaner werden sollten: "Die Demokratische Partei sorgt dafür, dass es unsicher ist, schwul zu sein. Wenn ihr sichere Grenzen, Sicherheit, niedrige Steuern, weniger Regulierung sowie die Rechte des Ersten und Zweiten Verfassungszusatzes mögt, dann solltet ihr Republikaner sein." Der Erste Verfassungszusatz sichert Redefreiheit zu, der Zweite schützt das Recht, Waffen zu besitzen und zu tragen.

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Demokraten: "Man kann nicht erst das Feuer legen und uns dann den Feuerlöscher verkaufen"

Jeremy Comeau, der Präsident der National Federation of Stonewall Democrats, also der queeren Mitglieder der Demokratischen Partei, widersprach Constantino energisch: "Was die Behauptung angeht, die Demokraten würden es unsicher machen, homosexuell zu sein: Queere Menschen wissen ganz genau, wer die Gesetze verfasst hat, die gegen uns gerichtet sind  und das sind nicht die Demokraten. Die Republikaner haben jahrelang Gesetze verabschiedet, die auf trans Amerikaner*innen abzielen, darauf hingearbeitet, die Ehe für alle zurückzunehmen, und unser Leben zu Wahlkampf-Angriffsspots gemacht. Man kann nicht erst das Feuer legen und uns dann den Feuerlöscher verkaufen."



Auf Social Media gab es auch viel Belustigung über die Ankündigung von Constantino  und die Aufforderung zu erklären, welche Drogen zu solch absurd-humorvollen Aussagen führten und wo man diese erwerben könne.

Constantino mit queerfeindlichem Wahlkampf  und mit Anti-Sozialisten-Rap

Die Äußerungen von Constantino kommen überraschend, da er im Wahlkampf vor allem wie viele andere Republikaner auf Queerfeindlichkeit gesetzt hatte. So warf er einer Mittelschullehrerin öffentlich vor, Kinder für die queere Szene zu "groomen", also gezielt ihr Vertrauen zu erschleichen, um sexualisierte Gewalt anzubahnen. Ihr "Vergehen": Sie hatte Schüler*innen bei der Gründung einer queeren Schulgruppe unterstützen wollen. Außerdem war sein Wahlkampf  wie der der gesamten Republikanischen Partei  von Transphobie geprägt. Im Interview mit einer Lokalzeitung merkte er etwa an: "Ich halte es nicht für eine gute Idee, dieses Transgender-Zeug zu machen, wie Medikamente zu nehmen oder sich operieren zu lassen." Er rief auch Schwule und Lesben dazu auf, sich von trans Menschen zu distanzieren ("Vielleicht sollte es einfach LGB ohne das T sein").



Der Chef einer Druckerei sorgte vor der Wahl auch als "MAGA-Rapper" für Aufsehen, der in seinen Liedern immer wieder die Liebe zu einem Mann erklärt  nämlich zum augenblicklichen Präsidenten. So heißt es in dem Song "Thank You President Trump": "Man, I gotta say, I love Donald, Donald Trump / Might be president one day, just like Donald, Donald Trump" ("Mann, ich muss sagen, ich liebe Donald, Donald Trump / Vielleicht werde ich eines Tages Präsident, genau wie Donald, Donald Trump").



in seinen Liedern geht er dagegen gegen "Sozialisten" vor. So setzt er etwa den demokratischen New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani mit dem Terroristen Osama bin Laden gleich und wirft ihm vor, homosexuellenfeindlich zu sein. Wörtlich heißt es im Song "You Funny" über Mamdani: "First off, fuck you, bitch. I see through your game. You ain't from here. You're from Uganda, where your friends kill gays" ("Erstmal: Fick dich, Bitch. Ich durchschaue dein Spiel. Du bist nicht von hier. Du kommst aus Uganda, wo deine Freunde Schwule töten"). Mamdani ist zwar in Uganda geboren, zog aber 1999 im Alter von sieben Jahren mit seiner Familie nach New York. Außerdem wurde Mamdani von LGBTI-Organisationen unterstützt (queer.de berichtete).



| Direktlink | Satiriker John Oliver machte sich vor der Wahl über den MAGA-Rapper lustig

Ohnehin dürfte das Vorhaben, alle Homosexuellen zu Republikanern zu machen, schwierig werden. Laut Nachwahlumfragen votierten bei den Kongresswahlen Anfang November 86 Prozent der queeren Wählerschaft für Kandidat*innen der Demokraten. Unter den nichtqueeren Wähler*innen waren es nur 52 Prozent (queer.de berichtete). (dk)