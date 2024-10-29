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Erneute Rückwärtsrolle bei "Forsthaus Rampensau Germany": Eigentlich sollte die vierte Staffel der Realityshow bereits am 6. November bei Joyn und sixx anlaufen. Doch kurz vor dem geplanten Start wurde die Ausstrahlung der gesamten Staffel auf 2027 verschoben.



Nun hat die Streamingplattform überraschend bekannt gegeben, dass die vierte Staffel doch noch in diesem Jahr startet  und das bereits in wenigen Tagen. Zur Begründung heißt es: "Inzwischen geklärte produktionstechnische Gründe führten zu einer kurzfristigen Verschiebung. Jetzt steht fest: Ab Freitag, 27. November, ist die neue Staffel auf Joyn verfügbar."



Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll die Verschiebung der Staffel mit schweren Vergewaltigungsvorwürfen zusammenhängen. Bei einer Überprüfung des während der Dreharbeiten aufgezeichneten Videomaterials sollen sich laut "Bild" keine Belege für die Vorwürfe gefunden haben.



Joyn hat diesen Zusammenhang bislang nicht offiziell bestätigt. Auch bei trans Kandidatin Jessica Zemer gibt es wohl Probleme: Die 26-Jährige, die gemeinsam mit Musikerin LilliPop in der Show antritt, berichtete von Anwaltspost, in der offenbar ihre Äußerungen angemahnt worden sind. "Ich habe Post bekommen, weil ich sehr offen und direkt sage, was ich denke. Und manchmal nenne ich auch das Kind beim Namen", erklärte Zemer, wollte aber nicht auf den Inhalt eingehen (queer.de berichtete).

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Neue TV-Heimat für das Format

Die deutsche Adaption des österreichischen Formats ist seit 2023 zu sehen, zunächst auch bei ProSieben. Während die Show dort anfangs noch zur besten Sendezeit lief, wanderte sie zuletzt ins Nachtprogramm. Bei sixx sollte das Format nun wieder einen Platz in der Primetime erhalten. Ob die vierte Staffel dort ebenfalls ab dem 27. November ausgestrahlt wird, geht aus der Pressemitteilung von Joyn allerdings nicht hervor.



Diese Stars sind dabei



Neben Zemer vertritt auch das "Team Drag" bestehend aus Katy Bähm (li.) und Gino Bormann die queere Community (queer.de berichtete). Bekannteste Teilnehmerin ist Claudia Obert, die in der vierten Staffel gemeinsam mit dem ehemaligen GNTM-Model Theresia Fischer als Überraschungsduo in die Berghütte einzieht. Insgesamt kämpfen zehn Promi-Paare um den Titel. Brenda Brinkmann tritt mit ihrer Schwester Stella an, Gigi Birofio mit seinem Kindheitsfreund Peris Grigoriadis. Für Marlisa Rudzio und William Raab ist das Forsthaus die erste gemeinsame Unterkunft  bislang führten die beiden eine Fernbeziehung. Giuliano Hediger stellt sich gemeinsam mit seinem Vater Paolo der Herausforderung.



Ebenfalls dabei sind die "Bachelor in Paradise"-Bekanntschaften Filip Pavlovic und Marco Cerullo. Komplettiert wird die Runde von den Podcasterinnen Laura Blond und Nadja Großmann und dem Duo Silva Gonzalez und Stephen Dürr.

Schauplatz ist das Kärntner Lavanttal, rund 1.300 Meter über dem Meeresspiegel. Luxus gibt es dort keinen: Die Paare leben in rustikalen Verhältnissen auf engstem Raum, inklusive Stockbetten. Als Oberförster versucht jeweils ein Promi, die Alpen-WG im Griff zu behalten. Wer bei den Mitbewohnern durchfällt, wird abgesägt. Am Ende kürt die Show das größte Rampensau-Duo der Staffel.



In der dritten Staffel nahmen Gina Beckmann und Leon Content den Sieg mit nach Hause. (spot/cw)