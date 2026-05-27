

Auch in Bayern dürfen sich gleich­geschlechtliche Paare nun kirchlich trauen lassen  zumindest in der evangelischen Kirche (Bild: dp photography)

Heute, 13:58h 2 Min.

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Trauung für alle: Die evangelische Kirche in Bayern will nicht mehr unterscheiden, ob Mann und Frau oder ein gleichgeschlechtliches Paar heiraten möchten. Die Landessynode fasste am Mittwoch bei ihrem Treffen in Amberg einen entsprechenden Beschluss. Bisher hießen nur kirchliche Hochzeiten von Mann und Frau Trauungen  gleichgeschlechtliche Paare konnten sich in der Kirche lediglich bei Segnungen Liebe und Treue versprechen.



Die Neufassung der Leitlinien macht keinen Unterschied mehr zwischen Segnung und Trauung. "Die kirchliche Wirklichkeit hat sich verändert", erläuterte Oberkirchenrat Stefan Blumtritt. Deshalb sei ein zeitgemäßes kirchliches Recht notwendig. Die Änderung wird am 1. Januar 2027 in Kraft treten.



Einen Grundsatzbeschluss zur Trauung für alle hatte die Synode bereits im April 2025 bei ihrer Frühjahrstagung in Augsburg mit großer Mehrheit gefasst (queer.de berichtete).

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Homophobe Pfarrer*innen dürfen weiter gleichgeschlechtliche Trauungen ablehnen

Mit Blick auf die Pfarrpersonen soll jedoch der Gewissensschutz gewahrt bleiben: Will ein Pfarrer oder eine Pfarrerin aus Gewissensgründen keine kirchliche Trauung vornehmen, akzeptiert dies die Kirche. Es muss aber für Ersatz gesorgt werden, damit die gewünschte Trauung trotzdem gefeiert werden kann. Derartige Gewissensvorbehalte für homophobe Pfarrer*innen gibt es insbesondere in süddeutschen Landeskirchen, die traditionell queerfeindlicher eingestellt sind.



Mit der Entscheidung aus Bayern sind nun in 16 der 20 Landeskirchen Trauungen für gleichgeschlechtliche Paare möglich. Nur noch die Landeskirchen Anhalt, Sachsen, Schaumburg-Lippe und Württemberg halten an ihrem Verbot der gleichgeschlechtlichen Trauung fest, bieten aber immerhin kirchliche Segnungen für diese Paare an.



In der katholischen Kirche wird derzeit hingegen bundesweit am Ehe-Verbot für gleichgeschlechtliche Paare festgehalten. Selbst Segnungen von diesen Paaren ist nicht überall in Deutschland möglich (queer.de berichtete). Dagegen hat die katholische Kirche traditionell kein Problem damit, Tiere oder sogar Gegenstände wie Autos zu segnen. (dpa/cw)