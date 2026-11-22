

Superbass / wikipedia) Bill Kaulitz versteht die Aufregung um seine Äußerungen beim Leipziger Konzert nicht (Bild:

Heute, 14:06h 3 Min.

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Bill (37) und Tom Kaulitz (37) haben in ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills  Senf aus Hollywood" den Streit mit der Stadt Leipzig thematisiert. Schon zu Beginn der neuen Folge scherzt Bill Kaulitz, er sitze in der JVA Leipzig. "Ich weiß nicht, wie lange sie mich noch festhalten werden hier. Es könnte sein, dass ich 'Wetten, dass..?' gar nicht moderieren kann."



Hintergrund ist ein Auftritt von Tokio Hotel am 13. November, bei dem der Sänger auf der Bühne einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung namentlich genannt hat (queer.de berichtete). Zuvor waren der Band bestimmte Pyrotechnik-Effekte untersagt worden. Vor allem die namentliche Nennung des Mitarbeiters sorgte bei der Stadtverwaltung im Anschluss für Kritik. "Die Stadt verurteilt das öffentliche und sachgrundlose Benennen der Mitarbeiter", hieß es in einer Stellungnahme. Man prüfe mögliche rechtliche Schritte.

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"Habe nichts Verbotenes getan"

Dass ihr Auftritt in Leipzig im Nachhinein für so viel Wirbel gesorgt hat, kommentieren Bill und Tom Kaulitz in ihrer neuen Podcast-Folge nicht nur mit dem Scherz zum Einstieg. Die beiden geben auch ihre Sicht auf die Dinge preis: "Das müssen wir einmal einordnen, weil ich nichts Verbotenes getan habe", erklärt Bill: "Alles, was ich da gesagt habe, war völlig rechtens", so der Tokio-Hotel-Star.



Mit Arroganz oder Übermut habe ihre Reaktion nichts zu tun gehabt, so die Kaulitz-Brüder. Sie hätten natürlich vor ihrer Tour geprüft, was man machen dürfe. Auf der Bühne in Leipzig hätten sie dann einfach erklären wollen, was passiert ist. "Ich habe nur Fakten genannt, nichts anderes gemacht. Ich habe keine Hetzjagd betrieben. Ich habe auch niemanden an den Pranger gestellt", meint Bill Kaulitz.



Der Effekt sei überall sonst genehmigt worden, erklären die Musikstars außerdem: "Wir durften das in jeder Stadt machen, außer da." Sie würden "niemals was machen, was in irgendeiner Weise das Publikum in Gefahr bringt".

"Da wird nichts passieren"

Konsequenzen fürchtet Bill Kaulitz nach seinem Auftritt in Leipzig nicht, wie er am Schluss zu dem Thema anmerkt. "Wir setzen uns ja auch über kein Gesetz hinweg. Ganz im Gegenteil, wir haben uns an alle Vorschriften gehalten. Und auch das, was ich da gemacht habe, ist rechtens", erklärt er seine Sicht der Dinge und fügt hinzu: "Da droht mir auch nichts und da wird nichts passieren."



Seinem großen Auftritt bei "Wetten, dass..?" steht also nichts im Wege. Am 5. Dezember führen die Tokio-Hotel-Zwillinge erstmals durch eine Ausgabe der berühmten Samstagabendshow. (spot/cw)