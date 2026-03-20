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Der frühere Berliner SPD-Finanzsenator Thilo Sarrazin zeigt sich auf Instagram verwirrt und empört über "queere Ampelpärchen", die kürzlich an einer Kreuzberger Jugendverkehrsschule installiert wurden (queer.de berichtete).



"Was bedeutet das?", fragte der 81-Jährige in einem Videoclip, in dem er verständnislos eine Berliner Tageszeitung mit der entsprechenden Meldung in die Kamera hielt. "Will man jetzt besondere Solidarität mit den Queeren zeigen, die das, glaube ich, nicht nötig haben? Oder will man uns alle zu Queeren machen?", so seine Vermutung.

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"Will man sagen: Ihr seid keine Jungen, ihr seid keine Mädchen?"

Hinter den Ampeln sieht er einen Angriff auf Kinder: "Was will man damit gegenüber Kindern aussagen, die im Alter von sieben oder acht Jahren das Fahrradfahren lernen?", fragte er  und antwortete selbst: "Will man sagen: Ihr seid keine Jungen, ihr seid keine Mädchen, vielleicht werdet ihr was ganz anderes?" Sein Fazit: "Da herrscht doch einfach nur geistiges Chaos."



Der Hintergrund: Drei der Fußgängerampeln auf dem Übungsgelände der Jugendverkehrsschule sind umgerüstet worden, eine zeigt ein Frauenpaar, eine ein Männerpaar sowie eine ein Paar aus Frau und Mann. Damit wolle man ein "sichtbares Zeichen für Vielfalt, Respekt und ein selbstverständliches Miteinander" setzen, erklärte dazu kürzlich Schulstadtrat Andy Hehmke (SPD). Sarrazin hatte in seinem Video übrigens gelogen und behauptet, dass auf dem Gelände jetzt "nur queere Ampelmännchen" seien  dabei ist dort nur eine Ampel mit zwei Männern angebracht.



Ohnehin ist die Äußerung Sarrazins eigenartig, wonach die Ampeln dazu führen sollen, dass Kinder ihr Geschlecht infrage stellen. Offenbar geht der frühere Senator davon aus, dass jegliche Sichtbarkeit von homosexuellen Menschen zur Folge hat, dass Kinder plötzlich trans sein wollen  ein Narrativ, das gerne von Rechtsextremen verbreitet wird und wissenschaftlich als völliger Blödsinn gilt.



Sarrazin war vor allem für seine rassistischen Thesen berüchtigt, die er insbesondere in seinem Bestseller "Deutschland schafft sich ab" (2010) verbreitet hat. Er verknüpft darin kulturelle und religiöse Herkunft mit einer angeblich genetisch bedingten geringeren Intelligenz und schreibt muslimischen Immigrant*innen pauschal mangelnde Integrationsfähigkeit sowie ein Ausnutzen des Sozialstaats zu.



Nicht nur gegen Zugewanderte polemisiert Sarrazin, auch gegen queere Menschen macht er immer wieder Stimmung: So polterte er gegen Regenbogenfamilien, sprach gegen das Adoptionsrecht aufgrund der sexuellen Orientierung aus oder lehnte die Ehe für alle ab (queer.de berichtete). (dk)