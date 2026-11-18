

Daydreamerboy / wikipedia) Letztes Jahr gab es in Deutschland mehr als 4.000 "Operationen zur Genitalorganumwandlung" (Bild:

Heute, 15:41h 2 Min.

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Die Zahl der Operationen zur Veränderung der Geschlechtsmerkmale ist in Deutschland binnen fünf Jahren um rund 94 Prozent gestiegen. 2025 wurden 4.181 Eingriffe in der Krankenhausstatistik unter der Kategorie "Operationen zur Genitalorganumwandlung" erfasst, wie die "Welt" am Mittwoch unter Berufung auf Zahlen des GKV-Spitzenverbandes berichtete. 2020 waren es demnach noch 2.155 Eingriffe. Von Januar bis Mai 2026 kamen bereits 1.719 Eingriffe hinzu.



Seit 2022 steigen die Fallzahlen kontinuierlich: Damals wurden 2.600 Eingriffe zur Geschlechtsanpassung registriert, 2023 waren es 3.075, 2024 bereits 3.520. Besonders deutlich ist die Entwicklung auch bei jüngeren Menschen. In der Altersgruppe der 15- bis 25-Jährigen wurden nach Daten des Statistischen Bundesamtes 2016 insgesamt 355 Operationen zur Geschlechtsanpassung erfasst. 2024 waren es 1.075  mehr als dreimal so viele.

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Streit um Finanzierung

Der starke Anstieg fällt in eine Zeit, in der über die künftige Finanzierung sogenannter transitionsmedizinischer Behandlungen durch die gesetzlichen Krankenkassen gestritten wird. Ein Urteil des Bundessozialgerichts von 2023 hat die bisherige Leistungspraxis infragegestellt (queer.de berichtete). Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) arbeitet deshalb an neuen Vorgaben. Mit einem Abschluss des Verfahrens rechnet der GKV-Spitzenverband im Frühjahr 2027.



Grüne und Linke wollen nicht so lange warten. Beide Bundestagsfraktionen fordern einen gesetzlich abgesicherten Anspruch auf transitionsmedizinische Behandlungen. Die Grünen-Bundestagsfraktion sprach in der "Welt" von einem "Abbruch der Gesundheitsversorgung von Menschen mit Geschlechtsinkongruenz" und verlangte "endlich Rechtssicherheit".



Auch die Linke fordert eine gesetzliche Absicherung. Ihr queerpolitischer Sprecher Maik Brückner sprach von einer "eklatanten Versorgungslücke" bei Trans- und nichtbinären Personen. Zweifel an der wissenschaftlichen Grundlage der Behandlungen wies er zurück.



Die AfD stellte sich gegen eine Ausweitung der Ansprüche. Eine "pauschale Kostenübernahme geschlechtsangleichender Hormontherapien und Operationen ohne sorgfältige medizinische Begutachtung" lehne seine Fraktion ab, sagte der gesundheitspolitische Sprecher Martin Sichert der "Welt". Die AfD macht bereits seit Jahren aggressiv Stimmung gegen die Akzeptanz von trans Menschen. Erst letzten Monat sprach eine Abgeordnete der rechtsextremen Fraktion im Bundestag von einem "Transgender-Tollhaus" (queer.de berichtete).



Der Anstieg wird auf eine Kombination aus Effekten zurückgeführt. So trägt die höhere Sichtbarkeit von queeren Menschen dazu bei, dass trans Personen sich outen. Auch bessere medizinische Versorgung und Entpathologisierung werden als Gründe angesehen, ebenso wie Pandemie-Nachholeffekte. (AFP/cw)