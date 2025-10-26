

Symbolbild (Bild: IMAGO / Bihlmayerfotografie)

Heute, 04:09h 2 Min.

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In München ist ein 35-jähriger Mann in der Nacht zum Sonntag schwulenfeindlich beleidigt und bei einer anschließenden Auseinandersetzung leicht verletzt worden. Die beiden Täter sind weiterhin unbekannt, die Polizei sucht nach Zeug*­innen, wie sie am Mittwoch mitteilte.



Der Mann war demnach am Sonntag gegen 2:40 Uhr im Stadtteil Laim auf dem Weg zur U-Bahn-Station Laimer Platz, als er auf zwei Männer traf, die sich homophob äußerten. Als der 35-Jährige sie darauf ansprach, beleidigten die beiden ihn ebenfalls schwulenfeindlich. Anschließend folgten sie ihm bis zur U-Bahn-Station, wo es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Dabei wurde der 35-Jährige leicht verletzt.

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Polizei beschreibt einen der Täter

Die beiden Täter flüchteten zu Fuß, der Mann alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. Das Kriminalfachdezernat 4 hat die Ermittlungen übernommen.



Einer der Täter wird von der Polizei als etwa 22 Jahre alt und rund 1,78 Meter groß beschrieben. Er habe schwarze Haare und ein "südeuropäisches Erscheinungsbild", heißt es in der Mitteilung. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Adidas-Hose. Zum zweiten Mann machte die Polizei keine Angaben.

Queerfeindliche Gewalt nimmt zu

Die Ermittler*innen fragen, wer in der Nacht im Bereich der U-Bahn-Station Laimer Platz etwas beobachtet hat, das mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnte. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer (089) 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Queerfeindliche Vorfälle in München hatten zuletzt zugenommen: Die bayerische LGBTI-Fachstelle Strong! dokumentierte für die Landeshauptstadt im Jahr 2025 insgesamt 161 Vorfälle, nach 121 im Jahr davor. Bayernweit wurden 413 Fälle erfasst (queer.de berichtete). (mize)