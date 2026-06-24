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Die medikamentöse HIV-Prävention PrEP ist in Deutschland weitgehend unbekannt: Nur ein Fünftel der Bevölkerung (20 Prozent) hat schon einmal davon gehört. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos hervor, die anlässlich des Welt-Aids-Tags am 1. Dezember gemeinsam mit der Wirtschaftskanzlei Fieldfisher und der Deutschen Aids-Stiftung durchgeführt wurde.



Mit der Prä-Expositions-Prophylaxe, kurz PrEP, können Menschen ohne HIV bei korrekter Anwendung einer Infektion medikamentös vorbeugen. Wie bekannt sie ist, hängt stark vom Alter ab: Während 44 Prozent der 18- bis 29-Jährigen schon einmal von PrEP gehört haben, sind es bei den über 60-Jährigen lediglich sechs Prozent. Auch zwischen den Geschlechtern gibt es Unterschiede: 25 Prozent der Männer kennen PrEP, aber nur 14 Prozent der Frauen.

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Schutz durch Therapie weitgehend unbekannt

Wenig bekannt ist auch, dass Menschen mit HIV das Virus sexuell nicht weitergeben können, wenn ihre Viruslast durch eine wirksame Therapie dauerhaft unter der Nachweisgrenze liegt. Das wissen nur drei von zehn Befragten (30 Prozent). Dagegen ist drei Vierteln (74 Prozent) bekannt, dass Menschen mit HIV bei erfolgreicher Behandlung eine nahezu normale Lebenserwartung erreichen können. Insgesamt zeige sich "eine deutliche Diskrepanz zwischen den heutigen medizinischen Möglichkeiten und dem Wissensstand der Bevölkerung", so Ipsos.



Unsicherheit herrscht auch bei grundlegenden Begriffen: Nur 53 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass es einen Unterschied zwischen HIV und Aids gibt. 20 Prozent sehen keinen Unterschied, 27 Prozent wissen es nach eigener Angabe nicht genau. Bei den über 60-Jährigen gehen lediglich 35 Prozent von einem Unterschied aus. HIV bezeichnet das Virus, Aids das Krankheitsbild, das infolge einer unbehandelten, fortgeschrittenen HIV-Infektion auftreten kann.



Bild: Ipsos

Über die Übertragung von HIV fühlen sich 72 Prozent gut informiert, über die Prävention 62 Prozent. Bei der Behandlung ist es nur ein Drittel (34 Prozent). Dass HIV nicht durch Händeschütteln übertragen wird, wissen 89 Prozent. Die Frage, ob Frauen mit HIV gesunde Kinder zur Welt bringen können, beantworten 60 Prozent mit Ja.



Nur 18 Prozent kennen Menschen, die offen mit HIV leben



71 Prozent sehen Menschen mit HIV in hohem oder gewissem Maße Diskriminierung ausgesetzt. Drei Viertel (75 Prozent) meinen zudem, dass HIV von den meisten Menschen eher als Problem bestimmter Gruppen betrachtet werde denn als gesamtgesellschaftliches Gesundheitsthema. Die persönlichen Einstellungen fallen offener aus: Nur zehn Prozent würden sich bei einer engen Zusammenarbeit mit einer Person mit HIV unwohl fühlen, mehr als die Hälfte (55 Prozent) hätte damit kein Problem. Allerdings hatten nur 18 Prozent nach eigenen Angaben schon einmal Kontakt zu einer Person, die offen mit HIV lebt.



Eine große Mehrheit wünscht sich mehr Aufklärung: 77 Prozent sprechen sich für mehr Information über HIV und bestehende Vorurteile aus, 78 Prozent befürworten einen verpflichtenden Platz der HIV-Aufklärung im Schulunterricht. Ebenfalls 77 Prozent finden, dass Menschen mit HIV etwa am Arbeitsplatz oder bei der Wohnungssuche vor Benachteiligung geschützt werden sollten. 55 Prozent sind für höhere staatliche Investitionen in HIV-Prävention und -Forschung.

Wo man sich testen lassen kann, weiß nur die Hälfte

Handlungsbedarf zeigt die Umfrage auch bei Testangeboten: Nur 29 Prozent der Befragten wurde im Rahmen ihrer Gesundheitsversorgung schon einmal ein HIV-Test angeboten, bei den 18- bis 29-Jährigen sind es 38 Prozent. Nur rund die Hälfte (51 Prozent) weiß, wo sie sich innerhalb einer Woche auf HIV oder andere sexuell übertragbare Infektionen testen lassen könnte.



"Eine HIV-Infektion ist heute gut behandelbar  so gut, dass Menschen unter Therapie nicht ansteckend sind", erklärte Anne von Fallois, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Aids-Stiftung. "Zugleich ist der Bedarf an Aufklärung über HIV und die Möglichkeiten, sich davor zu schützen, weiterhin hoch. Aktuell sehen wir wieder steigende Infektionszahlen, und die Zahl der Menschen, die nichts von ihrer Infektion wissen, bleibt hoch." Es brauche "mehr Anstrengungen in der Prävention, beim Testen und beim Schutz vor Diskriminierung", so von Fallois. "HIV ist und bleibt ein gesellschaftlich relevantes Thema." (mize)