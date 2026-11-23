Heute, 06:19h 3 Min.

3 Min.

Der queere Musiker Bill Kaulitz (37) macht einen Abstecher ins Filmgeschäft. "Ich wollte gerne etwas machen, was so ganz anders ist als alles, was ich bisher gemacht habe. Und ich dachte: So ein Horrorfilm, warum nicht?", sagte Kaulitz am Mittwochabend bei der Filmpremiere von "Brute 1986" in Berlin. Darin spielt er den Drummer einer Band, die bei einem Videodreh in ein Horrorszenario gerät. Offizielle Szenenbilder zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



"Ich wollte wirklich viel Blut. Ich wollte, dass es richtig zur Sache geht", sagte Kaulitz dem Sender RTL am Abend. Er habe sich gewünscht, im Film möglichst brutal umgebracht zu werden. Der etwa anderthalbstündige Slasherfilm spielt in einer verlassenen Westernstadt.

- Werbung -



Bandkollegen bei Filmpremiere dabei

Regisseur Marcel Walz hat den Film in Los Angeles gedreht, der Wahlheimat von Bill und dessen Zwillingsbruder Tom Kaulitz. Auf die Frage, ob neben der Karriere als Rock- und Werbestar nun auch die Schauspielerei etwas sein könnte, antwortete Bill Kaulitz amüsiert: "Mein Oscar-Kleid liegt bereit."



Walz ("Blind", "Pretty Boy") versteht den Film als Verbeugung vor Horrorklassikern wie "Halloween", "Freitag der 13." und "The Howling". "Brute 1986" ist die Fortsetzung von "Brute 1976", in dem Walz die Birdy-Familie auf eine Gruppe junger Models und Fotograf*innen treffen ließ. Der erste Teil erscheint im Dezember fürs Heimkino.



| Direktlink | Deutscher Trailer zum Film

Kaulitz steuerte auch eigene Musik zum Film bei



Für die Rolle des extrovertierten Schlagzeugers sei für ihn niemand anderes als Kaulitz infrage gekommen, so der Regisseur. Wie das US-Horrorportal "Dread Central" berichtete, steuerte der queere Sänger auch eigene Musik zum Soundtrack bei. Neben Kaulitz spielen unter anderem Dazelle Yvette, Lew Temple, Gigi Gustin, Sarah French und Pancho Moler mit. Seine Weltpremiere feierte der Film beim britischen Horrorfestival FrightFest.



Zur Deutschlandpremiere des Films brachte Bill auch seine Bandkollegen von Tokio Hotel mit. Gemeinsam waren sie gerade auf Tournee (queer.de berichtete). Sie seien gerade erst zurückgekommen von der letzten Show in Madrid, erzählte Kaulitz. Jetzt gerade werde er ein bisschen krank, nachdem er monatelang durchgehalten habe. Aber es sei wunderschön gewesen.

So bereiten sie sich auf "Wetten, dass ...?" vor

In anderthalb Wochen wird Bill dann mit seinem Bruder Tom eine Ausgabe der Fernsehsendung "Wetten, dass ?" im ZDF moderieren (queer.de berichtete). "Ich freue mich da total drauf", sagte er. "Bis dahin bin ich wieder fit, da ist die Erkältung weg." Gerade hätten sie viele Besprechungen. Die beiden planen aber noch eine Pause.



"Tom und ich nehmen uns eine kleine Auszeit. Wir fliegen jetzt noch drei Tage mal in so ein Spa-Hotel. Und da werden wir uns nochmal alte 'Wetten, dass ?'-Sendungen reinziehen und dann bereiten wir uns jetzt so langsam vor. Wir freuen uns einfach darauf", sagte Bill Kaulitz. Noch sei er nicht aufgeregt, sondern er freue sich einfach darauf. Die Kaulitz-Brüder übernehmen die Moderation der Show am 5. Dezember vorerst einmalig. (dpa/mize)

Infos zum Film



Brute 1986. Retro-Horrorfiln. USA 2026. Regie: Marcel Walz. Cast: Bill Kaulitz, Dazelle Yvette, Lew Temple, Gigi Gustin, Sarah French, Pancho Moler. Laufzeit: 80 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 18. Verleih: Busch Media Group. Kinostart: 26. November 2026