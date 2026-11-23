Heute, 07:36h 5 Min.

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Als Thomas Gottschalk am 1. April 2006 neben Bill und Tom Kaulitz steht, weiß er natürlich nicht, dass er gerade seine späteren Nachfolger vor sich hat. Was er aber weiß: Er muss mal wieder einen Ausnahmezustand wegmoderieren. Das Saalpublikum ist außer sich.



"Deutsche Teenies flippen derzeit landesweit geschlossen aus", erklärt Gottschalk, damals in der Blüte seiner väterlichen Showmasterhaftigkeit, dem Familienpublikum vor den Fernsehern. "Jetzt guckt euch an, was eure Kinder in den Wahnsinn treibt!"



Kurz zuvor hatte ein Mann 250 Orte auf der Welt allein am Sand erkannt und Tom Cruise Erhellendes zum Thema Windelwechseln gesagt. Der normale "Wetten, dass..?"-Wahnsinn.



Was genau kehrt da eigentlich zurück?



Am 5. Dezember 2026 (20.15 Uhr), mehr als 20 Jahre nach diesem Abend in Halle (Saale), soll genau diese Show zurückkehren. Wieder in Halle, wieder mit Tom und Bill Kaulitz  nun aber als Moderatoren. Die beiden Brüder treten das Erbe von "Thommy" Gottschalk an, zunächst  so heißt es  einmalig.



Die Frage ist nun: Was genau kehrt da eigentlich zurück? Wer heute erklären soll, was diese Show einmal war, kann es sehr schwer haben. "Wetten, dass..?" in seiner Prime, also Glanzzeit  das liegt lange zurück.



Böblingen? Stadtwette? Wolfgang Lippert? Wem sich bei diesen Vokabeln ein ganzes Universum auftut, der*die gehört vermutlich nicht zur "Gen Z", der Generation Z, also den 15- bis 30-Jährigen.



Wie also das alte Gefühl wiederherstellen? Vielleicht hilft ein Blick zurück auf die Sendung vom 1. April 2006. Sie ist nicht nur ein früher Berührungspunkt von Gottschalk mit seinen Nachfolgern, sondern eignet sich auch hervorragend, um noch einmal "Europas größtes Wohnzimmer" zu besichtigen.



Diese Sendung hatte jedenfalls alles, was den Mythos und den Ruf von "Wetten, dass..?" begründete. In jeder Hinsicht.

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Die große Nummernrevue

Zum einen eine Gästeliste, die wirkt wie die Arbeit eines ambitionierten Zufallsgenerators. Wer hätte diese Menschen sonst je zusammengebracht? Hollywood-Star Tom Cruise trifft auf Moderatorin Michelle Hunziker, Ex-Fußballer Oliver Bierhoff auf den italienischen Komiker Roberto Benigni.



Dazu kommen die Rockband Toto, der kolumbianische Sänger Juanes und  wie erwähnt  die superangesagte deutsche Band Tokio Hotel. Zudem sitzen die Schauspieler*innen Suzanne von Borsody, Wolfgang Stumph und Armin Rohde auf der Couch. Zwischendrin tritt eine japanische Trommelgruppe auf, und die Sopranistin Jessye Norman singt.



Aber: Jeder Gast hat seine Rolle im "Wetten, dass..?"-Kosmos. Cruise ist der internationale Superstar, Stumph der solide deutsche Promi-Mittelbau, Tokio Hotel der Musik-Act, der das Gekreische in die Halle bringt  so wie einst Take That 1996 in Düsseldorf oder Michael Jackson 1995 in Duisburg. "Wetten, dass..?", das war eine Art überproduzierte Nummernrevue.



Der Klebstoff in dieser wilden Mischung war Gottschalk  die Inkarnation der mittlerweile etwas abgewohnten Vokabel "Lagerfeuer". Ganz selbstverständlich bewegte er sich zwischen Superpromis und Supernormalos mit ungewöhnlichen Alltagshobbys hin und her. 2006 tritt etwa ein Mann an, der wahnsinnig gut Tischfußball spielen kann  und daher glaubt, mit der Mini-Kugel einen Bundesliga-Torwart bezwingen zu können.



Ein bisschen Hollywood, ein bisschen Sumo



Von Tom Cruise, der nicht gerade wirkt, als wäre es sein Lebenstraum gewesen, an einem Samstagabend in einer Halle in Sachsen-Anhalt zu sitzen, lässt sich Gottschalk keine Sekunde irritieren. "Du bist werdender Vater. Bereitest du dich schon auf diese Rolle vor?", will Gottschalk recht beiläufig von ihm wissen. "Schwangerschaftsgymnastik?" Cruise lacht etwas gequält. Zuvor hatte Gottschalk noch sehr betont, wie verdammt schwer es doch gewesen sei, diesen Superstar zu bekommen.



Die Show ist dadurch zugleich bizarr staatstragend und vollkommen abseitig. Plötzlich erscheint Armin Rohde in einem Sumo-Ringer-Kostüm mit knappem Lendenschurz auf der Bühne, weil er seine Wette (die mit dem Tischfußball) verloren hat. Warum es genau dieses Outfit sein muss, bleibt latent rätselhaft ("Wir wissen, dass du dem Asiatischen zugeneigt bist"). Gottschalk erklärt es einfach: "Wir sind da ja keine Philosophie-Sendung."



Der heute 76-Jährige war nicht nur der Mann, der all das zusammenhielt. Er war auch derjenige, der sich alles erlauben durfte  zumindest schien es so. Gottschalks forsche Art gehörte ebenso zu "Wetten, dass..?" wie das Kult-Genre der Baggerwette, die große Couch und die politische Lokalprominenz in der ersten Reihe.

Sprüche aus einer anderen Zeit

Manche Sprüche, die damals dazugehörten, dürften heute für hochgezogene Augenbrauen sorgen. 2006 wetten zwei Schülerinnen, alle ihre Klassenkamerad*innen an einem Kussabdruck erkennen zu können. Was macht Gottschalk? Er fragt: "Habt ihr immer nur theoretisch geübt oder gab es auch einen praktischen Teil?" Kurz darauf folgt dieser Gag: "Wenn sich ein Junge früher geschminkt hat, hat er später Probleme gehabt. Heute kannst du immer noch Rockstar werden. Oder, wenn du großes Glück hast, Kanzlerin."



Ebenso legendär war, wie beiläufig Gottschalk seine Sendezeit überzog. Damals wird ihm das ausgerechnet bei Gästen bewusst, von denen man gern noch etwas mehr gehört hätte  Tom und Bill Kaulitz.



"Ich wollte euch auf die Couch nehmen", sagt Gottschalk, nachdem die beiden mit ihrer Band Tokio Hotel aufgetreten sind. Aber nun hänge man "'ne Viertelstunde" hinterher.



In ein paar Tagen holen sich Bill und Tom Kaulitz die Couch zurück. Diesmal gehört sie ihnen. (dpa/cw)