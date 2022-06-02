Heute, 07:57h 1 Min.

1 Min.



Symbolbild: Laut einer Studie des Senats sind in Berlin rund 10.000 queere Menschen wohnungs- oder obdachlos (Bild: atelierbyvineeth / unsplash

In Berlin öffnet am 1. Dezember ein Nachtcafé speziell für wohnungslose und obdachlose queere Menschen. Der "Queere Nachthafen Gitschiner 15" der Johanniter-Unfall-Hilfe im Zentrum gegen Armut und Ausgrenzung in Kreuzberg ist im Rahmen der Berliner Kältehilfe bis Ende April 2027 jede Nacht von 22:30 bis 6:30 Uhr geöffnet. "Gerade für wohnungslose und obdachlose queere Menschen ist es oft schwer, einen Safe Space in der Nacht zu finden", teilten die Johanniter mit.



Nach Angaben des Arbeitskreises Queer*Wohnen, der an der Konzeption mitgewirkt hat, handelt es sich um das erste queere Nachtcafé in Deutschland. "Dafür haben sich viele Menschen lange eingesetzt", so der Arbeitskreis. Eine queere Notunterkunft ersetze das Angebot nicht, es sei aber "ein guter erster Schritt".



Das Nachtcafé bietet Platz für bis zu 30 Gäste, Snacks und Heißgetränke sowie Beratung zum queeren Hilfesystem. Schlafplätze gibt es nicht, für kurze Erholungspausen steht ein Ruheraum mit sechs Liegestühlen zur Verfügung. Willkommen sind laut Flyer "alle, die sich selbst als queer definieren". Der Zugang ist barrierefrei, Drogenkonsum ist vor Ort nicht erlaubt.



Laut einer Studie des Berliner Senats sind in der Hauptstadt rund 10.000 queere Menschen wohnungs- oder obdachlos (queer.de berichtete). Trans, inter und nichtbinäre Personen sind demnach überproportional betroffen. (mize)