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Vor dem Welt-Aids-Tag am 1. Dezember haben Vertreter*innen aus Politik, Medizin und Community in Berlin davor gewarnt, die Erfolge im Kampf gegen HIV für selbstverständlich zu halten. "Da wir es mit einer Infektionserkrankung zu tun haben, führt jedes Nachlassen in der Prävention zu neuen Infektionen und mittelfristig zum Wiederaufflammen der Epidemie", sagte Silke Klumb, Geschäftsführerin der Deutschen Aidshilfe, bei einer Podiumsdiskussion zu 40 Jahren HIV/Aids.



Eingeladen hatte die HIV-Kooperation, eine gemeinsame Initiative der Pharmaunternehmen Gilead Sciences, MSD Sharp & Dohme und ViiV Healthcare. Unter dem Titel "The State of ART: Vier Jahrzehnte HIV/Aids  Eine politische Bestandsaufnahme zum Welt-Aids-Tag 2026" ging es am Dienstagabend um die Frage, wie sich das Erreichte sichern und die HIV-Prävention und -Versorgung weiterentwickeln lässt.

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Sorge um ambulante Versorgung

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Serdar Yüksel, Mitglied im Gesundheitsausschuss, betonte in einem Statement den Zusammenhang von Behandlung und Akzeptanz: "Eine wirksame HIV-Therapie schützt nicht nur die Gesundheit von Menschen mit HIV, sondern auch ihre Angehörigen. Denn wenn das Virus dank einer erfolgreichen Behandlung dauerhaft unter der Nachweisgrenze liegt, kann HIV sexuell nicht übertragen werden. Therapien sind deshalb auch Prävention  und ein wichtiger Baustein für mehr gesellschaftliche Akzeptanz."



Sorgen bereitet den Beteiligten die ambulante Versorgung, über die die HIV-Behandlung überwiegend läuft. Axel Baumgarten, Infektiologe und Ärztlicher Leiter des Zentrums für Infektiologie (zfi) in Berlin, sieht eine wachsende Diskrepanz zwischen medizinischen Möglichkeiten und gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen. "Die spezialisierte ambulante HIV- und Infektionsmedizin braucht eine verlässliche, bundesweit einheitliche und bedarfsgerechte Finanzierung", forderte er. "Gesundheitspolitik darf Wirtschaftlichkeit und Innovation nicht gegeneinander ausspielen." Hinzu kämen ein zunehmender Mangel an Fachärzt*innen, vor allem in strukturschwachen Regionen, sowie ein steigender Versorgungsbedarf.

Falschinformationen in sozialen Medien

Klumb sieht Lösungsansätze in Angeboten, die in den Communitys verwurzelt sind. "Deutschland muss seiner Tradition innovativer Versorgungsstrukturen treu bleiben. Neue medizinische Möglichkeiten müssen denen zugänglich gemacht werden, die sie brauchen", sagte sie. "Das Wohl der Menschen mit HIV muss bei der Weiterentwicklung der Versorgung stets im Vordergrund stehen."



Neue Wege forderten die Teilnehmenden auch bei der Aufklärung. Manuela Kay vom Berliner Stadtmagazin "Siegessäule" verwies auf Menschen, die sich ausschließlich über soziale Medien informieren und dort auf Falschinformationen stoßen. Sie plädierte für eine schamfreie Sexualaufklärung in Schulen, Bildungseinrichtungen und sozialen Medien. Kay hatte auch den Anstoß zur begleitenden Fotoausstellung "Wie wir lernten, stark zu sein" gegeben, für die die "Siegessäule" ihr Archiv öffnete. Die Schau rückte die Menschen und ihre Geschichten aus 40 Jahren HIV/Aids in den Mittelpunkt. (pm/cw)