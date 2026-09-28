

Bono singt im Stadion mit Dolly (Bild: Screenshot Netflix)

Heute, 09:55h 2 Min.

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Es war ein Auftritt, bei dem der Sport für einige Minuten in den Hintergrund rückte: Die irische Rockband U2 hat am Mittwochabend bei der Halbzeitshow der NFL-Partie zwischen den Los Angeles Rams und den Green Bay Packers an die verstorbene Dolly Parton (1946-2026) erinnert.



Im SoFi Stadium im kalifornischen Inglewood stimmte Frontmann Bono (66) das gemeinsame Duett "Torn" an, während die Stimme der Country-Sängerin vom Band eingespielt wurde. Auf riesigen Leinwänden rund um die Bühne waren Bilder der Musikerin zu sehen.

Das weltweit live bei Netflix übertragene Spektakel fand im Rahmen des ersten NFL-Spiels am Vorabend des amerikanischen Feiertags Thanksgiving statt. Neben Klassikern wie "Sunday Bloody Sunday", "Where the Streets Have No Name" und "Pride (In the Name of Love)" war "Torn" das einzige Stück aus dem neuen Album der Band, das an diesem Abend zu hören war.

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Dolly Parton nahm den Song zwei Monate vor ihrem Tod auf

Hinter dem Duett steckt eine besonders bewegende Geschichte. Wie U2 auf ihrer offiziellen Webseite bestätigten, nahm Parton ihren Gesang im Juni dieses Jahres in Nashville auf. Es sollte die letzte Gesangsaufnahme ihrer rund sieben Jahrzehnte umspannenden Karriere werden. Am 25. August starb die Musikerin im Alter von 80 Jahren.



Geschrieben wurde "Torn" von Parton, U2 und Snow-Patrol-Musiker Johnny McDaid (50). Ursprünglich erzählte das Lied von einer Frau, die zwischen zwei Männern hin- und hergerissen ist. Bono und McDaid überarbeiteten den Text jedoch. In der neuen Fassung geht es um eine Mutter, die mit ansehen muss, wie ihre Familie auseinanderbricht.



Wie sehr die Zusammenarbeit mit Parton den U2-Frontmann berührte, machte er bereits im September im Interview mit dem US-Musikmagazin "Rolling Stone" deutlich (queer.de berichtete). Die Sängerin habe sich trotz ihrer Erkrankung noch einmal aus dem Bett erhoben, um das Lied einzusingen. "Und das hört man. Ich kann es mir jetzt nicht einmal anhören", gestand Bono. Parton selbst konnte die fertige Aufnahme noch vor ihrem Tod hören und freigeben. (spot/cw)