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Der Verleih Tobis hat die ersten Fotos aus der Neuverfilmung von "Mädchen in Uniform" veröffentlicht. Anlass ist der 95. Jahrestag der Uraufführung des Originals: Leontine Sagans Film feierte am 27. November 1931 im Berliner Capitol-Kino Premiere.



Die Neuinterpretation von Regisseurin und Drehbuchautorin Justina Jürgensen soll im ersten Quartal 2027 in die deutschen und österreichischen Kinos kommen. Gedreht wurde im Herbst 2025 in Brandenburg und Bayern, ursprünglich war der Kinostart noch für 2026 angekündigt (queer.de berichtete).

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Verliebt in die Klassenlehrerin

Die Bilder zeigen die beiden Newcomerinnen Derya Akyol als Internatsschülerin Manuela von Meinhardis und Josefine Koenig als Lehrerin Elisabeth von Bernburg. Akyol wurde für ihre Rolle in der Serie "Euphorie" 2026 mit dem Blauen Panther als beste Schauspielerin ausgezeichnet, Koenig spielte in der Emmy-prämierten Serie "Fallen". Zum Ensemble gehören außerdem Angela Winkler, Jannis Niewöhner, Leonie Benesch, Maria Simon, Rainer Bock, Marie Bäumer, Kya-Celina Barucki und Faye Montana.



Internatsschülerinnen (v.l.n.r.): Manuela (Derya Akyol), Edelgard (Kya-Celina Barucki) und Ola (Faye Montana) in "Mädchen in Uniform" (Bild: Tobis / Nordpolaris)

Die Handlung spielt im Frühsommer 1914, am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Im Helenenstift, einem Internat für höhere Töchter, sollen künftige "Soldatenmütter" herangezogen werden. Die 16-jährige Manuela will nur eines: "endlich frei sein  von diesem Ort und der Position, die die Gesellschaft für sie vorgesehen hat", wie es in der Inhaltsangabe des Verleihs heißt. Wärme erfährt sie einzig von ihrer als unnahbar geltenden Klassenlehrerin, in die sie sich verliebt. Es entwickle sich "eine leidenschaftliche, unmögliche Liebesgeschichte mit fatalen Folgen, die die Mauern dieser Festung des Patriarchats ins Wanken bringen". Für Jürgensen ist es das Kinodebüt.

Der Originalfilm wurde von den Nazis verboten

Vorlage ist das Theaterstück von Christa Winsloe. Sagans Verfilmung von 1931 gilt als erster Film, der lesbische Liebe offen thematisierte. Mit ihrer für die damalige Zeit außergewöhnlich offenen Darstellung brach sie mit gesellschaftlichen Tabus und übte zugleich scharfe Kritik an autoritärer Erziehung. Die Nationalsozialisten verboten den Film 1934. Die ungekürzte Fassung wurde erst in den 1970er Jahren im Bundesarchiv wiederentdeckt (queer.de berichtete).



Ein erstes Remake entstand bereits 1958: Unter der Regie von Géza von Radványi spielten Romy Schneider und Lilli Palmer die Hauptrollen. Die Neuverfilmung lief im Wettbewerb der Berlinale und machte den Stoff einer neuen Generation bekannt. (cw)