

Andy Taylor in einer Aufnahme aus dem Jahr 1981 (Bild: IMAGO / Avalon.red)

Heute, 10:09h 3 Min.

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Mit Hits wie "The Wild Boys", "The Reflex" und "Girls on Film" schrieb er Musikgeschichte: Andy Taylor ist tot. Der ehemalige Gitarrist der britischen Kultband Duran Duran starb am Montag im Alter von 65 Jahren an den Folgen seiner Prostatakrebserkrankung. Das gaben seine Familie und seine früheren Bandkollegen am Mittwochabend auf der offiziellen Webseite der Band bekannt. Taylor sei friedlich zu Hause im Kreise seiner Familie gestorben.



"Er war der Fels unserer Familie"



Mit bewegenden Worten nimmt darin auch seine Ehefrau Tracey Abschied von dem Musiker. "Er war der Fels unserer Familie", erklärt sie in der Mitteilung. Bis zuletzt habe er mit großer Entschlossenheit gegen seine Krankheit gekämpft. Die Unterstützung seiner Fans aus aller Welt habe ihm dabei viel Kraft gegeben. Das Paar war seit 1982 verheiratet. Taylor hinterlässt neben seiner Ehefrau vier Kinder und einen Enkel.



Auch seine ehemaligen Bandkollegen Simon Le Bon (68), John Taylor (66), Nick Rhodes (64) und Roger Taylor (66) würdigen den Verstorbenen mit persönlichen Abschiedsbotschaften. Sänger Le Bon erinnert sich an die Anfänge ihrer gemeinsamen Karriere und die vielen Erlebnisse, die sie miteinander verbanden. Der Tod des Gitarristen hinterlasse eine riesige Lücke in seinem Herzen. Roger Taylor, der mit Andy Taylor trotz des gemeinsamen Nachnamens nicht verwandt war, bezeichnet ihn als Bruder.

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Andy Taylor kämpfte jahrelang gegen den Krebs

Bereits 2018 war bei dem Musiker Prostatakrebs im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert worden. Öffentlich machte Taylor seine Erkrankung im November 2022 anlässlich der Aufnahme von Duran Duran in die Rock & Roll Hall of Fame. Eigentlich hätte er gemeinsam mit seinen ehemaligen Bandkollegen an der Zeremonie in Los Angeles teilnehmen sollen. Sein Gesundheitszustand ließ die Reise jedoch nicht zu. Stattdessen verlas Le Bon einen persönlichen Brief des Gitarristen.



Der am 16. Februar 1961 geborene Musiker begann bereits im Alter von elf Jahren, Gitarre zu spielen. 1980 schloss er sich Duran Duran an und erlebte in den folgenden Jahren den kometenhaften Aufstieg der Band. Mit seinem rockigen Gitarrenspiel prägte Taylor den Sound der britischen Popgruppe entscheidend mit.

Zu ihren größten gemeinsamen Erfolgen zählt auch der Titelsong zum James-Bond-Film "Im Angesicht des Todes" (1985) mit Roger Moore (1927-2017). Im selben Jahr stand Taylor mit der Band beim legendären Live-Aid-Konzert in Philadelphia auf der Bühne.

Duran Duran war (und ist) in der queeren Community wegen der androgynen Ästhetik, dem Camp-Faktor, der Tanzbarkeit der Songs und dem offenen Umgang der heterosexuellen Bandmitglieder, die sich anders als andere Bands nie von ihrem queeren Publikum abgrenzten, beliebt. In schwulen Clubs besonders beliebt ist der Song "The Wild Boys".

1986 verließ der Gitarrist Duran Duran erstmals, um sich anderen musikalischen Projekten zu widmen. 2001 fand die klassische Erfolgsbesetzung wieder zusammen, fünf Jahre später stieg Taylor erneut aus. Zu einer weiteren musikalischen Zusammenarbeit mit seinen ehemaligen Bandkollegen kam es 2023 für das Album "Danse Macabre". (spot)