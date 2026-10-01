Heute, 10:20h 2 Min.

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Taylor Swift (36) hat im Rechtsstreit mit dem Las-Vegas-Showgirl Maren Wade einen neuen Antrag bei Gericht eingereicht. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, bittet die Sängerin darin einen Richter, einzugreifen. Für den jüngsten Vorstoß ihrer Gegnerin hat sie nur Spott übrig. "Da haben wir es wieder", heißt es in dem Schriftsatz. Und: "Genug ist genug."



Hat Swift ein ganzes Markenkonzept übernommen?



Ins Rollen gebracht hatte Wade den Fall bereits Ende März. Sie verklagte Swift wegen Markenrechtsverletzung (queer.de berichtete). Mit "The Life of a Showgirl" habe sich der Popstar ihre komplette Marke angeeignet, so ihr Vorwurf. Wade hatte zuvor unter dem Titel "Confessions of a Showgirl" eine Kolumne und eine eigene Show herausgebracht.



Swift bestreitet jedes Fehlverhalten. Die Klage sei "haltlos". Außerdem warf sie Wade vor, ihren berühmten Namen nur zu benutzen, um Aufmerksamkeit für ihre "kaum bekannte Cabaret-Show" zu bekommen.



Im Moment geht es vor allem um die Frage, wo überhaupt verhandelt wird. Wade will das Verfahren in Kalifornien halten. Ihre Begründung: Swift trete dort regelmäßig auf, zuletzt im Oktober bei der Gala des Academy Museum, wo sie ihren Song aus "Toy Story 5" sang. Swift hält dagegen, sie habe keinerlei rechtliche Verbindung zu dem Bundesstaat. Nur weil sie in Kalifornien auf der Bühne gestanden habe, könne man sie dort noch lange nicht verklagen.

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Spott für "Vanity Fair"-Text

Der Ärger vor Gericht ist nicht die einzige Baustelle des Superstars in dieser Woche. Am Montag veröffentlichte die "Vanity Fair" unter dem Titel "The Mastermind" (Bezahlartikel) ein Porträt, das kaum ein gutes Haar an Swift lässt. Autorin May Jeong soll dafür ein Jahr lang recherchiert und mit mehr als 100 Quellen gesprochen haben. Swifts Name fällt in dem Text kein einziges Mal, sie heißt dort nur "The Star".



In den USA erntet der Text allerdings vor allem Spott. Kritiker*innen bemängeln, dass nur sechs Gesprächspartner namentlich zitiert werden und echte Enthüllungen fehlen. Frühere Mitschüler*innen und Wegbegleiter*innen werfen Swift etwa vor, in der Schule beliebt gewesen zu sein und als Teenagerin gleich drei Paar Ugg-Boots besessen zu haben. (spot/cw)