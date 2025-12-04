Heute, 10:38h 3 Min.

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Auf Amazons Streamingdienst Prime Video ist die neue, achtteilige Miniserie "Blade Runner 2099" erschienen. Es geht zurück in die einst von Regie-Mastermind Ridley Scott (88) verfilmte, retrofuturistische Cyberpunk-Welt des Science-Fiction-Klassikers "Blade Runner" sowie der späten Fortsetzung "Blade Runner 2049". Erstmals in dem Franchise hat mit "Euphoria"-Star Hunter Schafer eine trans Frau eine der Hauptrollen übernommen.



In der Zukunft des Jahres 2099 ist einiges anders geworden. Die Replikant*innen haben jetzt die Macht. Sie unterdrücken die gewöhnlichen Menschen, die nur noch Bürger zweiter Klasse sind.



Visuell begeistert die Amazon-Show, bei der auch Ridley Scott als leitender Produzent fungiert, auf ganzer Linie. Die Geschichte lässt indes hier und da zu wünschen übrig, doch immerhin  hier ist sich die TV-Kritik weitgehend einig"  gibt es mit Schafer (27) und Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once", 64) ein fulminantes Hauptdarstellerinnen-Duo.

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Darum geht es in "Blade Runner 2099"

Fünfzig Jahre sind seit den Ereignissen aus "Blade Runner 2049" vergangen. Die gentechnisch erschaffenen humanoiden Replikant*innen herrschen über die Menschen, die schwächer und langsamer als sie selbst sind.



Doch einige gewöhnliche Menschen begehren gegen ihre neuen Herrscher auf  etwa die flüchtige Cora (Schafer), die in der Vergangenheit schon viele verschiedene Tarnidentitäten angenommen hat. Nun gibt sie sich als Blade Runner aus. So heißen die Replikant*innen-Einheiten, die Jagd auf Menschen machen. Schafers Rolle ist nicht ausdrücklich trans angelegt. Viele Kritiker*innen weisen allerdings darauf hin, dass diese Geschichte über "Passing"  also das ständige Verbergen der eigenen Herkunft und das Annehmen einer anderen Identität, um in einer feindlichen Umgebung zu überleben  deutliche thematische Parallelen zu queeren und trans Erfahrungen aufweist.

Im Polizeirevier von Los Angeles muss Cora mit der stoischen Olwen (Yeoh) ein Team bilden. Olwen steht am Ende ihres Lebenszyklus. Sie verliert zunehmend die Kontrolle über ihre Muskelfunktionen. Im Los Angeles der Zukunft bearbeiten beide zunächst widerwillig gemeinsam einen Fall, der sie tief in ihre eigene Vergangenheit hineinführt.

Visuell opulent und voller Action

"Blade Runner 2099" sieht fantastisch aus. Auch Showrunnerin Silka Luisa und ihr Team haben eine heruntergekommene Science-Fiction-Welt voller abgenutzter, retrofuturistischer Technologie und gigantischer Wolkenkratzer erschaffen.



Set- und Kostüm-Design, Atmosphäre, Licht und Musik schließen nahtlos an die beiden Vorgänger-Kinofilme an. In dieser Hinsicht hat die neue Amazon-Show ihre Hausaufgaben mehr als gemacht  und wird langjährige Fans der Filmreihe fraglos begeistern.



Im Vergleich zu den Kinofilmen gibt es hier auch weit mehr Actionszenen zu bewundern. In schöner Regelmäßigkeit prügeln sich die übermenschlich starken und schnellen Replikant*innen, was für kurzweilige Unterhaltung sorgt.



Stellenweise wenig überraschende Detektiv-Serie



Einzig die übergreifende Geschichte reicht nicht immer an den herausragenden visuellen Flair von "Blade Runner 2099" heran. Gelegentlich mutiert die Miniserie zu einer reinen Detektiv-Show, in der sich die Ermittlungen der Replikantin Olwen und ihrer menschlichen Partnerin Cora zu sehr in die Länge ziehen.



Auch die Idee, dass Olwens replikantische Lebenszeit abläuft, ist natürlich nicht neu. Sie gab schon dem Replikanten Roy, gespielt vom unvergleichlichen Rutger Hauer (1944-2019), in "Blade Runner" aus dem Jahr 1982 die Motivation für sein Handeln.



Für solche leichten Schwächen der Geschichte entschädigen jedoch die beiden Hauptdarstellerinnen Hunter Schafer und Michelle Yeoh. Nach Harrison Ford (84) in "Blade Runner" und Ryan Gosling (46) in "Blade Runner 2049" ist es schön zu sehen, dass auch einmal zwei Schauspielerinnen die Hauptfiguren in der nächsten Ausgabe des Science-Fiction-Franchises stellen. (spot/cw)