

"Wetten, dass..?" findet dieses Mal ohne Helene Fischer statt (Bild: Special Olympics 2017 / flickr

Heute, 11:06h 2 Min.

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Helene Fischer (42) wird bei der Rückkehr von "Wetten, dass..?" fehlen. Wie das ZDF auf Anfrage der "Bild"-Zeitung (Bezahlartikel) bestätigte, gehört die Schlagersängerin nicht zu den Gästen, die Bill und Tom Kaulitz (beide 37) am 5. Dezember bei ihrer Premiere als Moderatoren der Kultshow in Halle an der Saale begrüßen werden.



Dabei blickt Fischer auf eine lange Geschichte mit der Unterhaltungssendung zurück. Auch bei der bislang letzten Ausgabe im November 2023, mit der sich Thomas Gottschalk (76) als Moderator verabschiedete, war die Sängerin zu Gast. Gemeinsam mit Rapperin Shirin David (31) präsentierte sie damals eine Neuauflage ihres Hits "Atemlos durch die Nacht". Auch in diesem Jahr hätte es einen aktuellen Anlass für einen Auftritt gegeben: Am 4. Dezember, nur einen Tag vor der Show, erscheint Fischers neues Studioalbum "Wir" (Amazon-Affiliate-Link ).

ZDF verweist auf "Die Helene Fischer-Show" an Weihnachten



Der Mainzer Sender betont gegenüber der Zeitung die enge Verbundenheit der Sängerin mit seinen großen Unterhaltungsformaten und verweist auf einen anderen TV-Termin. "Bei der aktuellen Ausgabe ist sie nicht dabei", erklärt das ZDF zu "Wetten, dass..?". Dafür gebe es am 25. Dezember zur besten Sendezeit drei Stunden Helene Fischer.



Am ersten Weihnachtsfeiertag präsentiert die Sängerin ab 20:15 Uhr ihre eigene Show im ZDF. Zu ihren musikalischen Gästen zählen in diesem Jahr unter anderem Ronan Keating (49), Josh Groban (45), Nina Chuba (28), Wincent Weiss (33) und die Band Unheilig (queer.de berichtete).

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Erste Gäste für "Wetten, dass..?" stehen fest

Unterdessen nimmt die erste "Wetten, dass..?"-Ausgabe mit den Tokio-Hotel-Zwillingen immer konkretere Formen an. Bereits am Montag hatte das ZDF mit Dwayne "The Rock" Johnson (54) und Kevin Hart (47) zwei Hollywood-Stars als Gäste angekündigt (queer.de berichtete). Die beiden Schauspieler werden als Wettpaten auf der berühmten Couch Platz nehmen.



Ebenfalls mit von der Partie ist Comedienne Hazel Brugger (32). Sie übernimmt wie schon 2023 die Moderation der Außenwette, die in der Schweiz stattfindet. Das ZDF überträgt die Show am 5. Dezember ab 20:15 Uhr live  ebenso wie ORF 2 und SRF 1. (spot/cw)