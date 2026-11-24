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Sänger, Podcaster, Reality-TV-Star und demnächst auch "Wetten, dass..?"-Showmaster: Bill Kaulitz (37) ist nun auch als Schauspieler auf der Kinoleinwand zu sehen. An diesem Donnerstag startet mit "Brute 1986" sein erster Kinofilm, in dem er nicht nur als Synchronsprecher mitwirkt, sondern selbst vor der Kamera steht. Für sein Kinodebüt hat sich der queere Wahl-Kalifornier in die Welt des Horrorkinos gewagt. Unter der Regie des Deutschen Marcel Walz (40) stand er für einen blutigen Slasher vor der Kamera (queer.de berichtete).



Der Film führt zurück ins Jahr 1986, in die Blütezeit des Glam Metal. Die fiktive Rockband Leather Kobra verschlägt es für einen Musikvideodreh in eine abgelegene Westernstadt. Dort bekommen es die Musiker mit einer mordlustigen Familie zu tun. Kaulitz übernimmt die Rolle des Schlagzeugers Johnny, der heimlich eine Beziehung mit seinem Bandkollegen Bobby (Ryan James) führt.



Eine besondere Herausforderung war für den Sänger offenbar der ungewohnte Platz am Schlagzeug. Wie Regisseur Marcel Walz Mitte November in der "Bild"-Show "Trash Table" verriet, ging Kaulitz mit großem Ehrgeiz an seine neue Aufgabe heran: "Er war so unglaublich gut vorbereitet. Der hat das Ganze so super ernst genommen." Schließlich habe der Sänger seinen Bandkollegen von Tokio Hotel mit einer wenig überzeugenden Darbietung keinen Anlass zum Spott liefern wollen.

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Kleine Rolle im blutigen Horrorspektakel



Poster zum Film: "Brute 1986" startet am 25. November 2026 im Kino

Obwohl Kaulitz prominent auf dem Filmplakat vertreten ist, fällt sein Part in "Brute 1986" ziemlich überschaubar aus. Der Sänger hat vergleichsweise wenig Leinwandzeit und auch nur wenige Dialoge. Selbst bei den musikalischen Auftritten der fiktiven Rockband ist er hinter dem Schlagzeug nur selten zu sehen. Eine große Gelegenheit, sein schauspielerisches Können unter Beweis zu stellen, bietet ihm sein Kinodebüt damit nicht.



Ohnehin stehen in dem Film andere Dinge im Vordergrund: Mit extravaganten Kostümen, Glam-Metal-Musik und reichlich Kunstblut lässt Walz das Horrorkino der Achtzigerjahre wiederaufleben. "Brute 1986" knüpft an seinen vorherigen Film "Brute 1976" an und ist in Deutschland erst ab 18 Jahren freigegeben.

Bill und Tom Kaulitz haben weitere Schauspielpläne

Kaulitz selbst ist mit seinem Ausflug ins Schauspielfach jedenfalls zufrieden. Auf die Frage bei der Berlin-Premiere, ob neben der Karriere als Rock- und Werbestar nun auch die Schauspielerei etwas sein könnte, antwortete er amüsiert: "Mein Oscar-Kleid liegt bereit" (queer.de berichtete).



In seinem Podcast "Kaulitz Hills  Senf aus Hollywood" erzählte der 37-Jährige Anfang November, dass er seine Rolle zunächst auf Englisch gespielt und sich für die deutsche Kinofassung anschließend selbst synchronisiert habe. "Also, ich habe mich ja nochmal nachsynchronisiert und fand mich richtig gut", so der schwule Sänger.



| Direktlink | Deutscher Trailer zum Film

Erfahrung im Synchronstudio hat Kaulitz bereits. Im Sommer lieh er dem kleinen Monster Goomi im Animationsfilm "Minions & Monster" seine Stimme, während sein Zwillingsbruder Tom den Roboter Dort sprach. Auch vor der Kamera stand Bill schon mehrfach: Sowohl in der ZDFneo-Sitcom "Späti" mit Wilson Gonzalez Ochsenknecht als auch in der Netflix-Komödie "Eat Pray Bark" mit Rúrik Gíslason spielte er sich selbst. Im November 2025 stellte er zudem beim ARD-Live-Krimi-Dinner an der Seite von Jan Josef Liefers und Axel Prahl sein Improvisationstalent unter Beweis.



Weitere Rollen sollen offenbar folgen  und das nicht nur für Bill. "Wir haben ja auch viele Schauspielerpläne", verriet Zwillingsbruder Tom Kaulitz im Podcast. Bill hat sogar schon ein konkretes Wunschformat im Sinn: Der Sänger würde gerne in einer Episode der Mystery-Sendung "X-Factor: Das Unfassbare" mitspielen. (spot/cw)

Infos zum Film



Brute 1986. Retro-Horrorfiln. USA 2026. Regie: Marcel Walz. Cast: Bill Kaulitz, Dazelle Yvette, Lew Temple, Gigi Gustin, Sarah French, Pancho Moler. Laufzeit: 80 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 18. Verleih: Busch Media Group. Kinostart: 26. November 2026