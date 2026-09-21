

Tabercil / flickr) Hayden Panettiere bei einem Auftritt im Jahr 2011 (Bild:

Heute, 12:13h 3 Min.

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Eigentlich hätten sie gemeinsam zu Mittag essen und Golf spielen wollen. Doch der 16. August endete für Zach Hickerson mit dem Verlust einer seiner engsten Freundinnen. In einem Interview mit dem US-Promiportal "TMZ", das am Mittwoch erste Ausschnitte aus dem Gespräch veröffentlichte, erinnert sich der Bruder von Hayden Panettieres On-off-Freund Brian Hickerson an den Tag, an dem die "Heroes"-Darstellerin im Alter von nur 36 Jahren starb (queer.de berichtete).



Nachdem er weder seinen Bruder die bisexuelle Schauspielerin noch telefonisch erreicht hatte, fuhr Zach Hickerson zu deren Ferienunterkunft in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina. Dort traf er Panettiere mit überkreuzten Beinen und nach vorne gebeugtem Oberkörper an. Ihre langen Haare verdeckten ihr Gesicht. Zunächst habe er sich nichts dabei gedacht und erwartet, dass sie sich jeden Moment aufrichten und ihn nach den gemeinsamen Plänen für den Tag fragen würde.

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Als sich die Schauspielerin jedoch auch dann nicht bewegte, als er sich neben sie setzte, wurde er stutzig. Er machte seinen Bruder darauf aufmerksam. Als dieser Panettiere aufrichtete, erkannte Zach den Ernst der Lage. Ihr Gesicht hatte sich violett verfärbt. Umgehend setzte er einen Notruf ab und begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen.



Als die Rettungskräfte eintrafen und die Versorgung der Schauspielerin übernahmen, konnte Zach Hickerson nur noch zusehen und beten. Sein Bruder habe unter Schock gestanden und offenbar nicht begreifen können, was gerade geschah. Zach kniete seinen Schilderungen zufolge noch immer betend an den Füßen der Schauspielerin, als die Sanitäter ihren Tod feststellten. Er habe sich von ihr verabschiedet und anschließend die Wohnung verlassen.

Zach Hickerson weist Vorwürfe von Panettieres Mutter zurück

In dem Interview geht Hickerson auch auf die jüngsten Anschuldigungen von Panettieres Mutter Lesley Vogel ein. Diese hatte in der vergangenen Woche in der CBS-Sendung "Inside Edition" Brian Hickerson für den Tod ihrer Tochter verantwortlich gemacht. Auch Zach wisse ihrer Ansicht nach um seine Mitverantwortung.



Derartige Vorwürfe verletzten ihn, erklärte Zach nun gegenüber "TMZ". Zwar frage auch er sich, ob er durch andere Entscheidungen an jenem Tag den Tod seiner Freundin hätte verhindern können. Eine Verantwortung für ihren Tod weise er jedoch von sich. Er bezeichnete das Geschehene als "tragischen Unfall". Trotz der aus seiner Sicht unfairen Anschuldigungen habe er Verständnis für die Trauer von Panettieres Mutter.



Die Gerichtsmedizin hatte im September eine unbeabsichtigte Überdosis als Todesursache festgestellt (queer.de berichtete). Bei der Obduktion wurden keine Verletzungen entdeckt, die zum Tod der Schauspielerin beigetragen hätten. Ende Oktober schloss die örtliche Polizei ihre Ermittlungen ab. Gegen die Brüder wurde im Zusammenhang mit dem Tod Panettieres keine Anklage erhoben.



Das vollständige Interview mit Zach Hickerson soll am Freitag auf YouTube veröffentlicht werden. (spot/cw)