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https://www.flickr.com/photos/rhysadams/ wikipedia) Bei Britney läuft es offenbar privat wieder besser (Bild:

Britney Spears (44) feiert Thanksgiving offenbar mit ihrer Familie. Wie "TMZ" berichtet, ist die Sängerin dafür nach Kentwood im US-Bundesstaat Louisiana gereist. In ihrer alten Heimat soll sie Zeit mit ihren Eltern Jamie und Lynne Spears sowie ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James verbringen. Auch ihre jüngere Schwester Jamie Lynn Spears ist mit ihrem Ehemann Jamie Watson und ihren beiden Töchtern Maddie und Ivey dabei. Dem Bericht zufolge soll Spears bereits vor ein paar Tagen in Louisiana angekommen sein.



Laut einer Quelle von "Page Six" soll das Treffen bislang harmonisch verlaufen sein. "Bisher hatten alle eine gute Zeit", berichtete der Insider. Das Portal erwähnte in seinem Bericht jedoch nicht Spears' Eltern.



Versöhnliche Worte von Britney Spears



An ein Wiedersehen der Familie wäre bis vor wenigen Tagen kaum zu denken gewesen. Eigentlich galt das Verhältnis der Sängerin zu ihrer Familie als zerrüttet. Vor allem wegen der Vormundschaft ihres Vaters kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen. 2021 wurde die Vormundschaft nach 13 Jahren aufgehoben (queer.de berichtete).



Am Samstag entschuldigte sich Spears dann in einem mittlerweile gelöschten Instagram-Post bei ihrer Familie. "Ich bin so gesegnet, eine so wundervolle Familie zu haben", schrieb sie darin laut "People". Sie habe alte Geschichten wieder aufgewärmt, weil sie ihr Herz schützen wollte. "Meine Sturheit ist kindisch und peinlich", räumte der Popstar ein. Mit ihrer Familie habe sie noch nie persönlich über die Konflikte gesprochen. Doch sie vermisse ihre Liebsten "einfach wahnsinnig".

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Britney Spears wetterte gegen Schwester und Ex

Noch Anfang November hatte sich Britney Spears ganz anders geäußert. In einem Instagram-Post griff sie ihre Schwester sowie ihren Ex-Mann Kevin Federline (48) an. "Ich werde mir eine neue Familie suchen!!!", verkündete sie. Ihre Schwester habe ihr während der Corona-Pandemie verboten, Ivey auf den Arm zu nehmen, behauptete sie.



Federline wiederum soll sie angeblich nicht auf die Toilette gelassen haben, als sie die gemeinsamen Kinder abgeholt habe. "Sie haben mir das Gefühl gegeben, eine Sklavin zu sein, und hatten all ihre geheimen Machenschaften hinter meinem Rücken, während ich nichts anderes getan habe, als für meinen Vater zu arbeiten!!!", schrieb Spears. (spot/cw)