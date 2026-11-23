

Das Hollywood-Paar Ashton Kutcher und Mila Kunis hat einige Gemeinsamkeiten (Bild: IMAGO / imageSPACE)

Heute, 14:22h 2 Min.

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Mila Kunis (43) hat ein pikantes Detail aus ihrer gemeinsamen Hollywoodgeschichte mit Ehemann Ashton Kutcher (48) ausgeplaudert. In der neuesten Folge des Podcasts "Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa" kam die Schauspielerin auf eine ungewöhnliche Parallele in ihren beiden Filmkarrieren zu sprechen. "Es gibt zwei Frauen, mit denen sowohl mein Mann als auch ich geknutscht haben", erklärte Kunis. Dabei handelt es sich um die Oscarpreisträgerinnen Natalie Portman (45) und Zoë Saldaña (48).



Vier Filme, zwei gemeinsame Kusspartnerinnen



Mit Portman stand Kunis 2010 für den Psychothriller "Black Swan" vor der Kamera. Darin verkörperten die beiden rivalisierende Balletttänzerinnen, die sich in einer intimen Szene näherkommen. Nur ein Jahr später spielte Portman an der Seite von Kutcher in der Liebeskomödie "Freundschaft Plus" ein Paar, das zunächst eine unverbindliche sexuelle Beziehung eingeht.



Auch mit "Avatar"-Star Saldaña kamen sich beide vor der Kamera näher. Kutcher spielte 2005 in der Komödie "Guess Who  Meine Tochter kriegst du nicht!" ihren Freund. Kunis und Saldaña wiederum drehten 2007 gemeinsam die Episodenkomödie "Sexgeflüster". Alle vier Filme entstanden, bevor Kunis und Kutcher auch privat ein Paar wurden.

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Sexszene mit Natalie Portman war "unangenehm"

Im Podcast erinnerte sich Kunis auch an die Dreharbeiten zur Sexszene mit Portman. Die enge Freundschaft der beiden Schauspielerinnen habe die Situation nicht unbedingt einfacher gemacht. Es sei zugleich unangenehm und vertraut gewesen. Einerseits hätten sie sich beieinander wohlgefühlt, andererseits sei es schwer gewesen, angesichts der absurden Situation nicht in Gelächter auszubrechen.



Portman selbst hat übrigens eine klare Meinung zu den Kussqualitäten des Ehepaars. Bereits im Dezember 2018 wurde sie in der US-Talkshow "Watch What Happens Live with Andy Cohen" gefragt, wer von beiden besser küsse. Ihre Antwort fiel eindeutig aus: "Mila! Ich meine, offensichtlich."

Ashton Kutcher wollte Mila Kunis eigentlich verkuppeln



Kunis und Kutcher lernten sich bereits Ende der Neunzigerjahre bei den Dreharbeiten zur Sitcom "Die wilden Siebziger" kennen. Doch erst 2012 entwickelte sich daraus eine Liebesbeziehung. Wie Kunis in dem aktuellen Podcast ebenfalls verriet, wollte Kutcher sie damals ursprünglich mit seinem besten Freund verkuppeln. Stattdessen kamen sich die beiden ehemaligen Serienkollegen selbst näher. Seit 2015 sind sie verheiratet. Gemeinsam haben sie Tochter Wyatt (12) und Sohn Dimitri (9). (spot/cw)