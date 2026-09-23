

Stadtrat Julien Ferrat sorgt mit seiner Swingerparty noch immer für Schlagzeilen (Bild: Die Mannheimer)

Heute, 14:31h 2 Min.

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Im Amtsblatt der Stadt Mannheim sind am Donnerstag leicht verpixelte Oralsex-Bilder von der Swingerparty im Rathaus veröffentlicht worden (PDF, Seite 3). Als Bildbeschreibung ist zu lesen: "Bei der Swingerparty im Rathaus war Stadtrat Julien Ferrat engagiert und bürgernah."



Hintergrund ist ein Streit um eine im August im Rathaus durchgeführte Swingerparty des 35-jährigen Kommunalpolitikers der Wählervereinigung "Die Mannheimer" (queer.de berichtete). Die Verwaltung hat Ferrat deswegen mit einem Ordnungsgeld in Höhe von 750 Euro belegt (queer.de berichtete). Es hatte auch Streit um die Veröffentlichung eines Artikels zu der Veranstaltung gegeben. Der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof ließ diese im Oktober zu (queer.de berichtete).



Der nun veröffentlichte Artikel wurde mit der Überschrift "So war die Swingerparty im Rathaus" versehen. Darin verteidigte Ferrat seine Aktion: "Nach wie vor kann ich keinen Verstoß gegen die Gemeindeordnung erkennen, der die Verhängung eines Ordnungsgeldes rechtfertigen würde. Ich werde daher alle juristischen Möglichkeiten ausschöpfen." Die Stadt weist unter dem Bericht ausdrücklich darauf hin, dass Ferrat "die inhaltliche Verantwortung" für den Beitrag übernehme.

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"Historisch bedeutsame Veranstaltung im städtischen Rathaus"

Ferrat begründete in einer Pressemitteilung die Veröffentlichung mit den Worten: "Es handelt sich um Fotos einer historisch bedeutsamen Veranstaltung im städtischen Rathaus. Die Einreichung der Oralsex-Bilder war somit 100 Prozent konform mit dem Amtsblatt-Redaktionsstatut." In Richtung von Kritiker*innen, die das Event als geschmacklos bezeichnet hatten, erklärte Ferrat weiter: "Das war nicht geschmacklos. Die Lecktücher hatten Latex-Geschmack."



Seit Monaten gab es Streit um die Swingerparty. Ferrat argumentierte, dass es sich dabei nicht um einen PR-Gag gehandelt habe, sondern die Aktion sein kommunalpolitisches Konzept unterstützen solle, Mannheim zu einem Swingerparadies zu machen. Sein Vorbild ist dabei das französische Village naturiste in Cap d'Agde, das der Kommunalpolitiker 2025 mit Teilnehmenden besucht hatte (queer.de berichtete). Bei der Veranstaltung im Rathaus habe es sich um eine "politische Protestaktion" gehandelt. Er verwies auch darauf, dass keine Hausordnung oder kommunale Satzung Swingerpartys im Rathaus explizit verbiete und das Gebäude wegen seiner zentralen Lage gut geeignet sei.

Die Fraktionen im Mannheimer Gemeinderat sowie die Stadtspitze reagierten parteiübergreifend mit scharfer Ablehnung auf Ferrats Vorgehen. Sie argumentierten, dass die Rathaus-Räume für ernsthafte kommunalpolitische Arbeit zum Wohl der Bürger*innen gedacht seien, nicht für eine kalkulierte Selbstinszenierung. (cw)