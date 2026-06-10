

Jesse Baird (re.) und sein Freund Luke Davies sind im Februar 2024 erschossen worden (Bild: Instagram)

Heute, 15:34h 3 Min.

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Ein Geschworenengericht am Obersten Gerichtshof des australischen Bundesstaats New South Wales hat am Mittwoch den ehemaligen Polizisten Beau L.-C. wegen zweifachen Mordes schuldig gesprochen. Er hatte seinen Ex-Freund und dessen neuen Partner getötet. Nach einem zehnwöchigen Prozess brauchte die Jury etwas mehr als zwei Stunden, um einstimmig ihr Urteil zu fällen.



Der 31-Jährige wurde in Sydney für schuldig befunden, im Februar 2024 den 26-jährigen ehemaligen Fernsehmoderator Jesse Baird und dessen Freund, den 29-jährigen Flugbegleiter Luke Davies, ermordet zu haben. Zusätzlich erfolgte ein Schuldspruch wegen schweren Einbruchs im Zusammenhang mit einem Vorfall im August 2023, bei dem L.-C. in Bairds Wohnung eingedrungen war und dessen Mobiltelefon durchsucht hatte.

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Tathergang und Hintergrund

Laut Anklage hatte L.-C. nach dem Ende seiner früheren Beziehung zu Baird im November 2023 eine krankhafte Eifersucht entwickelt und seinen in Sydney lebenden Ex-Partner gestalkt. Am 19. Februar 2024 verschaffte sich der damals noch aktive Polizeibeamte als Uber-Essenslieferant verkleidet Zutritt zu Bairds Wohnung im Stadtteil Paddington und erschoss beide Männer mit seiner Dienstwaffe. Anschließend beseitigte er Spuren am Tatort und versteckte die Leichen auf einem ländlichen Grundstück bei Bungonia südlich von Sydney. Vier Tage nach der Tat stellte er sich der Polizei. Mithilfe seiner Angaben wurden die Toten später gefunden. Im März 2024 wurde L.-C. aus dem Polizeidienst entlassen.



Im Prozess plädierte L.-C. auf nicht schuldig. Er räumte zwar ein, die tödlichen Schüsse abgegeben zu haben. Er habe jedoch aus Notwehr gehandelt. Die Leichen habe er dann aus reiner Panik versteckt. Die Staatsanwaltschaft widersprach dieser Darstellung und sprach von einer geplanten Tat, was sie vor allem mit Audio- und Forensikbeweisen unterlegte. Mit ihrem Urteil folgten die Geschworenen der Anklage und wiesen die Notwehr-Argumentation zurück.

Urteilsverkündung im März

Bei der Urteilsverkündung brachen Angehörige und Freund*innen der beiden Opfer im Gerichtssaal in Tränen aus und umarmten sich. Die Polizei von New South Wales erklärte in einer Stellungnahme, in Gedanken bei den Familien und Freund*innen von Baird und Davies zu sein und diese weiterhin zu unterstützen.



Das genaue Strafmaß steht noch nicht fest: Die Anhörung zur Strafzumessung durch Richterin Natalie Adams ist für den 11. März 2027 angesetzt. L.-C. droht eine lebenslange Haftstrafe  anders als in Deutschland bedeutet eine lebenslange Haftstrafe in New South Wales tatsächlich Haft bis zum Tod ohne Aussicht auf Bewährung. Alternativ kann das Gericht eine mehrjährige Freiheitsstrafe verhängen  in vergleichbaren Fällen liegt sie meist bei 30 bis über 40 Jahren.



Fall hat Beziehung von Polizei und queerer Community belastet



Der Fall hatte Auswirkungen auf den Ruf der Polizei in der queeren Community: 2024 untersagte der CSD Sydney Polizeibeamt*innen deshalb zunächst, an der Pride-Demonstration teilzunehmen  später wurde das Verbot zurückgenommen und lediglich uniformierten Polizeikräften die Teilnahme verweigert (queer.de berichtete).



Hintergrund dieses Verbots war das angespannte historische Verhältnis zwischen der Polizei und der queeren Community: So schlugen Beamt*innen beispielsweise den ersten CSD in Sydney 1978 brutal nieder und führten Massenverhaftungen durch (queer.de berichtete). Die Polizei wird auch beschuldigt, Dutzende Hassmorde an Homosexuellen Ende des letzten Jahrhunderts nicht aufgeklärt zu haben. Bei vielen Morden gab es  wenn überhaupt  erst Jahrzehnte später Ermittlungen, etwa bei der Tötung von Scott Johnson in Sydney 1988 (queer.de berichtete). (cw)