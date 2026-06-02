Heute, 16:01h 2 Min.

2 Min.



Symbolbild: Sexarbeitende stehen jetzt im Fokus der Bundes­regierung (Bild: magnific.com

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Die Linke queer hat die Empfehlungen einer Expertenkommission zur Regulierung der Sexarbeit scharf kritisiert. Die Ergebnisse waren am Mittwoch vorgestellt worden und sehen etwa mehr Kontrollpflichten und die Einführung einer Altersgrenze von 21 Jahren vor. Die Interessenvertretung von Sexarbeiter*­innen und die SPDqueer hatten diese Vorschläge ebenfalls verurteilt (queer.de berichtete).



Die Vorschläge sollen laut Daniel Bache und Shirmaira Yazici, den Bundessprecher*­innen von Die Linke queer, "vor allem politische Handlungsfähigkeit demonstrieren, ohne den konsequenten Weg der Entkriminalisierung zu gehen". Stattdessen wagen man einen "Flirt mit dem Nordischen Modell, indem man Sexarbeit aus dem Stadtbild verdrängen und sie für junge Erwachsene verbieten will". In der Praxis führe das nicht zu Verbesserung der Lebenswirklichkeit von Sexarbeitenden, so Bache und Yazici.

- Werbung -



Kritik an Grünen

"Die Linke queer beobachtet mit großer Sorge den hilflosen Aktionismus, mit dem verschiedene politische Parteien sich darin versuchen, Kund*innen stärker in ihre Politik einzubeziehen", erklärte das Duo. "Die von den Grünen darüber hinaus geforderte Kund*innenregistrierung ist blanker Populismus. Sie ist rechtlich fragwürdig, sie befördert die ohnehin ausufernde Erfassungs- und Regulierungswut des Staates in der Sexarbeit  und sie schürt Angst und Heimlichkeit." Die grüne Idee werde "zu mehr Unsichtbarkeit und Gewalt führen", so die Links-Politiker*innen.



Vielmehr sprechen sie sich für "eine Verbesserung der Beratungsstrukturen für Sexarbeitende oder die Idee von partizipativen Elementen bei der Ausgestaltung der Anmeldeverfahren" aus. Die Handlungsempfehlungen der Expertenkommission blieben hier aber "erschreckend unklar". (cw)