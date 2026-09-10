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Céline Dion blickt am amerikanischen Thanksgiving-Tag auf die vergangenen Monate zurück. Ihr Herz sei "voller Dankbarkeit", schreibt die Kanadierin auf Instagram. Dann zählt die Sängerin auf, wofür sie dankbar ist: "Für die Liebe meiner Familie, die unerschütterliche Unterstützung meiner Fans und das unglaubliche Geschenk, dieses Jahr wieder auf die Bühne zurückkehren zu dürfen."



Ganz besondere Menschen hätten ihr Comeback erst möglich gemacht. Der Weltstar dankt seinem medizinischen und persönlichen Team und allen, die die Shows zum Leben erweckt hätten. "Jedem einzelnen von euch sowie meiner Familie und meinen Fans, die nie aufgehört haben, an mich zu glauben, danke ich von ganzem Herzen", betont sie. Ihnen sei sie auf ewig dankbar. Abschließend richtet sie sich an ihre Follower: "Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Thanksgiving voller Liebe."



Erste Konzerte seit sechs Jahren



Die 58-Jährige feierte im September ihre Rückkehr auf die große Bühne nach sechs Jahren (queer.de berichtete). Erst musste sie ab März 2020 wegen der Corona-Pandemie ihre Tournee pausieren, danach hatte sie Konzerte immer wieder aus gesundheitlichen Gründen verschoben. Die Musikerin leidet am Stiff-Person-Syndrom, einer neurologischen Erkrankung, die sich auch auf die für das Singen wichtigen Muskeln auswirkt. Die Diagnose machte sie 2022 öffentlich. Im Mai 2023 sagte sie schließlich alle verbleibenden Konzerte ab.

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Danach trat sie nur selten auf, etwa bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 2024 sowie bei einer Modenschau von Elie Saab im November desselben Jahres. Ganze Konzerte blieben aber aus. Am 12. September 2026 stand sie wieder auf der Bühne. Mit der Show startete sie die Konzertreihe in der Plenitude Arena nahe Paris, die sie im März angekündigt hatte. Die erste Etappe endete am 17. Oktober. 2027 stehen vom 8. bis 29. Mai zehn weitere Konzerte an. (spot/cw)