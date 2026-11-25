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Rita Süssmuth (Bild: Deutscher Bundestag / Janine Schmitz / photothek)

Der Bundestag ehrt seine frühere Präsidentin Rita Süssmuth: Ein geplanter Neubau am Spreeufer im Berliner Parlamentsviertel soll künftig ihren Namen tragen. Bundestags­präsidentin Julia Klöckner (CDU) sagte, Süssmuth habe den Bundestag immer als "Werkstatt der Demokratie" verstanden und sich für eine Stärkung des Parlamentarismus eingesetzt.



Die CDU-Politikerin war Anfang Februar im Alter von 88 Jahren gestorben (queer.de berichtete). Von 1988 bis 1998 stand sie an der Spitze des Parlaments. Zuvor hatte Süssmuth als Bundesgesundheitsministerin (1985 bis 1988) in der Aids-Krise nach ihrem Leitsatz "Wir bekämpfen die Krankheit, nicht die Menschen" auf Aufklärung statt Ausgrenzung gesetzt und sich damit gegen Hardliner wie den CSU-Politiker Peter Gauweiler gestellt  queere Aktivist*­innen sagten nach ihrem Tod, viele Schwule verdankten ihr das Leben (queer.de berichtete). Zudem setzte sie sich für die Rechte gleich­geschlechtlicher Paare ein und trat 2011 aus Solidarität den Lesben und Schwulen in der Union (LSU) bei.



Auch der DDR-Bürgerrechtler Gerd Poppe wird mit einem Gebäude gewürdigt, es liegt in der Dorotheenstraße. Der Physiker, der 2025 starb, gehörte 1985 zu den Mitbegründern der Initiative Frieden und Menschenrechte und saß von 1990 bis 1998 für Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag. Vizepräsident Omid Nouripour (Grüne) sagte, Poppes Wirken stehe für den Mut und das Engagement aller Menschen, die sich in der DDR für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte einsetzten.

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Rund um das Reichstagsgebäude tragen bereits mehrere Häuser mit Büros und Sitzungssälen die Namen von Persönlichkeiten aus der Parlamentsgeschichte. Dazu gehören das Paul-Löbe-Haus, benannt nach dem letzten demokratischen Reichstagspräsidenten der Weimarer Republik, und das Jakob-Kaiser-Haus. Jakob Kaiser war der erste Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen und auch im Widerstand gegen den Nationalsozialismus aktiv. (dpa/mize)