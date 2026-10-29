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Das Porn Film Festival Vienna (PFFV) soll sein zehnjähriges Jubiläum ohne öffentliche Förderung feiern. Wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Förderempfehlungen der Stadt Wien hervorgeht, geht das queer-feministische Festival als einziges Filmfestival der betreffenden Förderrunde komplett leer aus. Weil die Unterstützung durch das österreichische Kulturministerium an die städtische Förderung gekoppelt ist, fällt auch diese weg.



Für 2026 hatte die Stadt auf Empfehlung ihres Filmfestivalbeirats noch 25.000 Euro bewilligt, der Bund steuerte 8.000 Euro bei. Insgesamt fehlen dem Festival damit 33.000 Euro im Jahr. Hintergrund sind massive Sparmaßnahmen: Im Wiener Kulturbudget fehlen demnach rund 31 Millionen Euro.

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Festival wird seit Jahren von der FPÖ attackiert

"Wir sind bestürzt, enttäuscht und voller Unverständnis über diese Entscheidung", schreibt die Festivalleitung um Jasmin Hagendorfer und Yavuz Kurtulmus in einem offenen Brief. Man sei sich der schwierigen Finanzlage der Stadt bewusst. "Zwischen einer Förderkürzung und der vollständigen Streichung öffentlicher Fördermittel besteht jedoch ein fundamentaler Unterschied."



Das Festival ist seit Jahren Ziel von Angriffen der rechtsextremen FPÖ. Auch die konservative ÖVP stellte die öffentliche Finanzierung zuletzt im Juni im Wiener Gemeinderat infrage. Damals verteidigte der Vorsitzende des Gemeinderats, Thomas Reindl (SPÖ), die Unterstützung noch ausdrücklich: "Das ist eine wichtige und eine gute Förderung, und wir werden das auch weiterhin fördern."



"Es braucht mehr Räume für queere Sichtbarkeit  nicht weniger"



"Was hat sich innerhalb weniger Monate so fundamental verändert?", fragt nun das Festivalteam. "Wir können und wollen uns nicht vorstellen, dass es im Interesse einer sozialdemokratisch geführten Wiener Stadtregierung liegt, genau jene kulturellen Räume zu schwächen, deren Legitimität von rechter Seite seit Jahren infrage gestellt wird." Queere und feministische Kulturarbeit dürfe "nicht nur dann willkommen sein, wenn sie politisch bequem ist".



"Angesichts von Femiziden, rape culture und sexualisierter Gewalt sollte feministische Aufklärungsarbeit kulturpolitische Priorität haben", erklärte Hagendorfer in einer Presseaussendung. Kurtulmus ergänzte: "Es braucht mehr Räume für queere Sichtbarkeit  nicht weniger." Das Festival fordert eine transparente Begründung und ein Gespräch mit Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler sowie den zuständigen Förderstellen. Eine Stellungnahme der Stadt lag zunächst nicht vor.

Festival wird überwiegend ehrenamtlich organisiert

Das PFFV wurde 2018 von Hagendorfer und Kurtulmus gegründet und wird zu großen Teilen ehrenamtlich organisiert. Neben Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen gehören Workshops, Vorträge, Ausstellungen und Performances zum Programm. Das Festival zählt jährlich rund 8.000 Besucher*innen und gehört nach eigenen Angaben zu den publikumsstärksten queeren Kulturveranstaltungen Österreichs. "Ja, wir zeigen Pornografie. Und wir setzen uns kritisch mit ihr auseinander", heißt es im offenen Brief. Im Mittelpunkt stünden faire Arbeitsbedingungen, informierter Konsens und körperliche Selbstbestimmung.



Die Jubiläumsausgabe ist für den 14. bis 20. April 2027 geplant  nun allerdings in abgespeckter Form mit weniger Festivaltagen. "Wir sind nicht bereit, diese Arbeit aufzugeben", betont das Team. Mit der Kampagne "Support Your Festival" sollen bis Jahresende zunächst 10.000 Euro zusammenkommen. Wer das Festival unterstützen möchte, kann dort ab 25 Euro spenden und erhält je nach Betrag Kinotickets, Festivalpässe oder Goodies. Weitere Informationen gibt es auf pffv.at. (mize)