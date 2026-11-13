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Mit Tränen in den Augen und brüchiger Stimme hat Laura Freigang über den dunkelsten Tag ihrer Fußballkarriere gesprochen. "Es bricht mir das Herz, wie man sieht", sagte die 45-malige Nationalspielerin von Eintracht Frankfurt in einem knapp vierminütigen Instagram-Video. Wegen verpasster Dopingtests wurde die 28-Jährige bis zum 7. Oktober 2027 gesperrt, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) mitteilten. Damit verpasst sie auch die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Brasilien.



"Es tut mir leid und es tut mir weh, dass ich erst mal nicht mehr auf dem Platz stehen darf, meiner Mannschaft nicht helfen darf, nicht den Alltag leben darf, den ich so liebe. Aber ich schaffe das", sagte Freigang. "Die letzten Monate waren sehr hart für mich."

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Dreimal nicht zum Test erschienen

Laut DFB und Nada hat Freigang zwischen dem 11. März 2025 und dem 23. Februar 2026 drei Melde- beziehungsweise Kontrollversäumnisse begangen. Dreimal war sie für eine Kontrolle nicht an dem von ihr angegebenen Ort. Als Nationalspielerin gehört die Olympia-Dritte von 2024 und EM-Zweite von 2022 zum sogenannten Registered Testing Pool, für den die strengsten Meldepflichten gelten. Solche Verstöße führen laut Nada in der Regel zu einer Sperre von zwei Jahren.



Die nun verhängten 16 Monate sind das Ergebnis einer "Vereinbarung zur Streitbeilegung" zwischen Freigang, der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada, der Nada und dem DFB. Die Sperre gilt ab der Benachrichtigung durch den DFB am 8. Juni 2026. Vom 8. Oktober 2027 an darf die Eintracht-Kapitänin wieder spielen, zwei Monate vorher wieder mit der Mannschaft trainieren. Ihre persönlichen Wettkampfergebnisse seit dem 23. Februar 2026 werden annulliert, auf die Spielwertungen von Nationalteam und Verein hat das keine Auswirkungen. Eintracht Frankfurt, wo Freigang bis Sommer 2027 unter Vertrag steht, kündigte Gespräche über die "Ausgestaltung des zukünftigen Arbeitsverhältnisses" an.

Coming-out im August 2025

"Mir ist an der Stelle auch noch mal wichtig zu betonen, dass gegen mich zu keinem Zeitpunkt der Verdacht auf Doping bestand", sagte Freigang. Ein Gerichtsverfahren habe sie auch wegen der möglichen Kosten gescheut, "finanziell, mental, emotional". Zugleich stellte sie klar: "Mein Fall war nicht immer so schwarz-weiß, wie er vielleicht von außen wirkte, und die Tatsache, dass ich jetzt einen Vergleich unterschreibe, bedeutet für mich nicht, dass ich die Bewertungen, wie sie teilweise vorlagen, teile." DFB-Sportdirektorin Nia Künzer sagte: "Für Laura tut uns diese Situation menschlich einfach unfassbar leid."



Abseits des Platzes hatte Freigang im August 2025 für Schlagzeilen gesorgt, als sie sich ganz nebenbei geoutet hatte: In einem achtsekündigen TikTok-Video aus dem Urlaub war von ihrer Freundin die Rede (queer.de berichtete). Dem "Tagesspiegel" sagte sie später: "Dass öffentlich wurde, dass ich eine Freundin habe, war ein Versehen." Eigentlich habe sie das Video nur privat speichern wollen. "Dennoch wollte ich mich eigentlich nie outen müssen, weil es keine Tatsache ist, die ein Statement verdient", so die Fußballerin. Sie finde es aber schön, wenn man damit Positives bewirken könne (queer.de berichtete). (dpa/cw)