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Die australische Regierung hat sich offiziell bei queeren Soldat*­innen für jahrzehntelange Diskriminierung in den Streitkräften entschuldigt. Vizepremier und Verteidigungsminister Richard Marles sprach am Mittwoch im Repräsentantenhaus in Canberra von einem "beschämenden Kapitel" in der Militärgeschichte des Landes. "Für die Überwachung und die Angst, unter der Sie lebten, entschuldigen wir uns. Für die Verhöre und dafür, dass Sie aufgefordert wurden, Ihre Kamerad*­innen zu verraten, entschuldigen wir uns", sagte Marles im Namen der Regierung und des Oberbefehlshabers der Streitkräfte. "Für die beendeten Karrieren und die vergeudeten Versprechen entschuldigen wir uns."



Bis 1992 waren Schwule, Lesben und Bisexuelle in der Australian Defence Force (ADF) verboten. Wer bei einer gleich­geschlechtlichen Beziehung erwischt wurde, wurde entlassen. Einvernehmlicher Sex zwischen Männern konnte zudem als Dienstvergehen bestraft werden. Betroffene wurden überwacht, verhört und verloren ihre Karriere, wie das australische Veteranenministerium mitteilte. Im November 1992 hob die Regierung von Premier Paul Keating das Verbot auf. Gleich­geschlechtliche Partner*­innen von Armeeangehörigen werden erst seit 2005 anerkannt. Hürden für trans Soldat*­innen fielen erst 2010. "Dieses Land hat Ihnen nicht die Treue gehalten. Aber heute sagt es: Es tut uns leid", so Marles.



Im September hatte das Parlament bereits ein Gesetz verabschiedet, mit dem historische Verurteilungen wegen homo­sexueller Dienstvergehen getilgt werden können. Seit Oktober können aktive und ehemalige Armeeangehörige entsprechende Anträge stellen, für verstorbene Veteran*­innen auch deren Angehörige. Wer wegen seiner sexuellen Orientierung aus dem Dienst entfernt wurde, kann zudem eine Überprüfung der Entlassung und die Korrektur der Personalakte beantragen.

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LGBTI-Organisation fordert Entschädigungsfonds

Auf der Besuchertribüne verfolgte unter anderem Anita van der Meer die Entschuldigung. Der Marineangehörigen hatte 1992 wegen einer angeblichen lesbischen Beziehung die Entlassung gedroht. Sie zog vor die Menschenrechtskommission und gewann. "Alles, was ich wollte, war, meinem Land zu dienen", sagte van der Meer dem Sender ABC. Marles würdigte sie in seiner Rede: "Ihr Mut hat dazu beigetragen, dieses Unrecht auf die höchste Ebene der Regierung zu bringen."



Der frühere Luftwaffenoffizier Mick Jansen, der sich 2003 nach jahrzehntelangem Dienst outete, schilderte gegenüber ABC, wie Kameraden gezielt in Fallen gelockt, verfolgt und in schwulen Bars ertappt worden seien. Anschließend habe die Militärpolizei sie verhört und gedrängt, entweder zu kündigen oder ihre Entlassung hinzunehmen. Die konservative Opposition unterstützte die Entschuldigung. Die unabhängige Senatorin und Armeeveteranin Jacqui Lambie zeigte sich bereits am Vorabend mit betroffenen Veteran*innen: "Viele Veteranen haben ihre Karriere wegen ihrer Sexualität verloren."



Queere Aktivist*innen begrüßten die Entschuldigung als überfällig, fordern aber mehr. Die Organisation Just.Equal Australia verlangt einen Entschädigungsfonds für alle, die durch die Diskriminierung ihren Job und ihr Einkommen verloren haben. Ein Senatsausschuss hatte im Sommer zwar eine Entschuldigung empfohlen, eine finanzielle Wiedergutmachung jedoch nicht. "Wir unterstützen die Empfehlungen des Ausschusses, soweit sie reichen, aber sie hätten weiter gehen und eine finanzielle Wiedergutmachung befürworten sollen", erklärte Just.Equal-Sprecher Rodney Croome damals. Vergleichbare Länder wie Großbritannien und Kanada zahlen bereits Entschädigungen.

Kramp-Karrenbauer entschuldigte sich im Jahr 2020

In Deutschland galten homosexuelle Soldat*innen bis zum Jahr 2000 als Sicherheitsrisiko. In den Anfangsjahren der Bundesrepublik drohten ihnen Entlassung und Haft, später durften sie zwar bleiben, erhielten aber keine verantwortungsvollen Posten. Bundesweit bekannt wurde die Diskriminierung durch die Kießling-Affäre: 1984 wollte Verteidigungsminister Manfred Wörner (CDU) General Günter Kießling wegen angeblicher Besuche in Schwulenbars entlassen, der Fall wuchs sich zur Regierungskrise aus. Erst am 3. Juli 2000 wurde der diskriminierende Erlass aufgehoben (queer.de berichtete).



Zwanzig Jahre später entschuldigte sich damalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) bei den Betroffenen. Seit 2021 werden frühere Urteile von Wehrdienstgerichten durch ein Rehabilitierungsgesetz aufgehoben, Betroffene erhalten in der Regel 3.000 Euro Entschädigung. Im Sommer verlängerte der Bundestag die Antragsfrist um fünf Jahre bis Juli 2031 (queer.de berichtete). (cw)