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Die Dragqueen Alexis Saint-Pete, bekannt aus der fünften Staffel von "RuPaul's Drag Race UK", hat sich als trans Frau geoutet. In einem kurzen TikTok-Video posiert sie vor der Kamera, dazu schreibt sie: "Und ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie schöner gefühlt." Seit einem Jahr mache sie eine Hormontherapie, berichtete Saint-Pete.



In den sozialen Netzwerken erhielt sie viel Zuspruch. Unter einem Beitrag des Fan-Accounts Drag Crave auf X, der das Video teilte, schrieb eine Person: "Sie sieht aus, als wäre sie seit 13 Jahren auf Hormonen. Baby, das ist eine Frau." Andere kommentierten "Atemberaubend schön" oder würdigten sie mit einem Wortspiel als "Alexis Saint-Mother".

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Porkshop-Queen der fünften Staffel von "Drag Race UK"

Alexis Saint-Pete stammt aus Polen und kam mit zwölf Jahren für eine Tanzausbildung nach Großbritannien. Sich selbst bezeichnete sie einmal als "polnischen Billy Elliot". Als sie 2023 bei "Drag Race UK" antrat, war sie die erste polnische Teilnehmerin in der weltweiten Geschichte der Show. Nach einer starken ersten Folge schied sie in der zweiten Episode als Erste aus, nachdem sie ein Lipsync-Duell gegen Miss Naomi Carter verloren hatte.



Ihren Bühnennamen setzte sie aus einer früher gespielten Rolle, dem Wort "Saint" und ihrem Geburtsnamen zusammen. In ihrem Drag greift sie häufig ihre polnischen Wurzeln auf, auf der Londoner DragCon 2025 trat sie etwa in einer traditionellen polnischen Tracht auf. "Für mich ist es ein riesiger Moment, als queere Person mein Land zu vertreten", sagte sie nach ihrem Ausscheiden dem Magazin "Attitude".

Zahlreiche trans Kandidat*innen im "Drag Race"-Universum

Saint-Pete reiht sich in eine lange Liste von "Drag Race"-Stars ein, die sich als trans geoutet haben. Erst in diesem Monat hatte auch Kalorie Karbdashian-Williams aus der zehnten US-Staffel ihr Coming-out und nennt sich außerhalb des Drag nun Dani. In diesem Jahr gingen zudem Marina Summers aus "Drag Race Philippines" und Fontana aus "Drag Race Sverige" an die Öffentlichkeit, 2025 waren es unter anderem Valentina und Aimee Yonce Shennel aus "Canada's Drag Race". Monica Beverly Hillz outete sich 2013 als erste Teilnehmerin vor laufender Kamera, Kylie Sonique Love tat dies bereits 2010 beim Wiedersehensspecial der zweiten US-Staffel. Peppermint trat 2017 als offen trans Frau in der neunten Staffel an.



Zu den weiteren Namen zählen Carmen Carrera, Jiggly Caliente, Gia Gunn, Laganja Estranja, Adore Delano, Jinkx Monsoon, Aja, Gigi Goode, Farrah Moan, Detox und Amethyst. In der 14. US-Staffel standen mit Kerri Colby, Kornbread, Willow Pill, Bosco und Jasmine Kennedie gleich fünf trans Frauen im Wettbewerb. Mit Gottmik, der sich im Drag weiblich inszeniert, nahm 2021 in der 13. Staffel erstmals ein trans Mann teil (queer.de berichtete). Bei "Drag Race UK" trat mit Dakota Schiffer in der vierten Staffel erstmals eine offen trans Frau an.



Auch an der Spitze sind trans Frauen längst angekommen: 2019 gewann Angele Anang die zweite Staffel von "Drag Race Thailand" und wurde damit die erste trans Siegerin der weltweiten Franchise. Kylie Sonique Love holte sich 2021 den Titel bei "All Stars 6", Willow Pill gewann 2022 die 14. US-Staffel, Sasha Colby 2023 die 15. Staffel. Dabei hatte Gastgeber RuPaul 2018 noch für einen Eklat gesorgt: Auf die Frage des "Guardian", ob er eine trans Frau nach körperlichen Angleichungen in seiner Show akzeptieren würde, antwortete er: "Wahrscheinlich nicht." Das ändere "das ganze Konzept von dem, was wir machen". Nach heftiger Kritik, auch von früheren Teilnehmer*innen wie Peppermint, entschuldigte er sich auf Twitter: "Die trans Community, das sind Held*innen unserer gemeinsamen LGBTQ-Bewegung. Ihr seid meine Lehrer*innen." (cw)