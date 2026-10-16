

Max Tröster (1897-1940) nahm sich nach seiner Verhaftung nach Paragraf 175 das Leben (Bild: David Renz)

Heute, 07:16h 2 Min.

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Die Wanderausstellung "gefährdet leben. Queere Menschen 1933-1945" macht Station in Regensburg. Vom 2. Dezember bis zum 24. Januar 2027 ist sie im Besucherzentrum Welterbe im historischen Salzstadel zu sehen, täglich von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt. Die von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld kuratierte Schau war Ende 2023 zunächst im Bundestag gezeigt worden und tourt seither durch Deutschland (queer.de berichtete).



Anhand von fast 70 Biografien zeigt die Ausstellung, wie queere Menschen in der NS-Zeit ausgegrenzt, verhaftet, in Gefängnisse und Konzentrationslager verschleppt und ermordet wurden. Sie erinnert auch daran, dass die Verfolgung mit dem Kriegsende nicht aufhörte: Der Paragraf 175, der Sex zwischen Männern unter Strafe stellte, wurde in der Bundesrepublik erst 1994 abgeschafft. Wer es nicht nach Regensburg schafft, kann die Ausstellung auf der Website des Projekts auch virtuell besuchen.

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Max Tröster wurde 1940 von der Gestapo verhaftet

In Regensburg wird die Schau um eine lokale Biografie ergänzt. Sie erinnert an den Postinspektor Max Tröster, den die Gestapo 1940 wegen seiner Homosexualität verhaftete. In der Justizvollzugsanstalt Augustenburg nahm er sich zwei Tage später im Alter von 43 Jahren das Leben.



Seit Oktober 2024 erinnert vor seinem früheren Wohnhaus in der Obermünsterstraße 2 ein Stolperstein an ihn  der erste in Regensburg für einen Menschen, der wegen seiner Homosexualität verfolgt wurde (queer.de berichtete). Diese Verbrechen seien "nicht irgendwo, sondern auch direkt in unserer Stadt" geschehen, betont die Stadt.

Kostenloses Rahmenprogramm

Dass die Ausstellung ausgerechnet im Besucherzentrum Welterbe gezeigt wird, hat für die Stadt eine besondere Bedeutung: Die UNESCO wurde 1945 als Antwort auf den Zweiten Weltkrieg und die NS-Verbrechen gegründet. Welterbe bedeute daher "auch Verantwortung für die eigene Geschichte und ihre dunkelsten Kapitel".



Zum kostenlosen Rahmenprogramm gehören Führungen der Stolperstein-Initiative Regensburg zu den Stolpersteinen in der Altstadt, darunter auch der für Max Tröster. Sie finden am 13. Dezember sowie am 17. und 24. Januar 2027 jeweils um 11 Uhr statt, Treffpunkt ist das Besucherzentrum Welterbe. Um Anmeldung per E-Mail an wird gebeten. (cw)