Heute, 08:40h 3 Min.

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Sie kam 2022 ohne Kinostart direkt ins Streaming und wurde trotzdem zu einer der meistgefeierten queeren Komödien der letzten Jahre: Seit Freitag ist "Fire Island" von Regisseur Andrew Ahn auch auf Netflix zu sehen.



Die Vorlage ist mehr als 200 Jahre alt: Drehbuchautor und Hauptdarsteller Joel Kim Booster verlegt Jane Austens Klassiker "Stolz und Vorurteil" in die Pines, die schwule Hochburg auf Fire Island vor der Küste von Long Island. Die Idee kam ihm bei seinem ersten Besuch dort, zu dem er Austens Roman als Strandlektüre eingepackt hatte. Mitgereist war damals sein bester Freund, der Comedian Bowen Yang, bekannt aus der Sketchshow "Saturday Night Live". Im Film spielen die beiden nun ein Freundespaar, das eine ganz ähnliche Reise antritt.

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Queere Wahlfamilie im Ferienhaus

Noah (Booster) und Howie (Yang) verbringen jeden Sommer eine Woche mit ihrer Clique im Ferienhaus ihrer lesbischen Ersatzmutter Erin (Margaret Cho). Mit dabei sind Luke (Matt Rogers), Keegan (Tomás Matos) und Max (Torian Miller), dazu kommen billiger Rosé, Tanzflächen und eine Unterwäsche-Party.



Noah, der selbstbewusste Aufreißer der Gruppe, schwört, so lange auf Sex zu verzichten, bis der schüchterne Howie endlich jemanden abgeschleppt hat. Der Kandidat ist schnell gefunden: Der wohlhabende Arzt Charlie (James Scully) zeigt Interesse an Howie. Doch in Charlies Schlepptau befindet sich sein Freund Will (Conrad Ricamora), ein wortkarger Anwalt, der auf Noah und seine Freund*innen herablassend wirkt. Während der charmante Dex (Zane Phillips) um Noah wirbt, wird Will zu seinem persönlichen Mr. Darcy. Und über allem schwebt die Nachricht, dass Erin ihr Haus verkaufen muss  womöglich ist es der letzte gemeinsame Sommer der Clique.



| Direktlink | Englischer Originaltrailer

Wie bei Austen geht es um mehr als um Romantik. Wo im Roman Stand und Vermögen über das Glück entscheiden, sind es auf Fire Island Muskeln, Hautfarbe und Kontostand. Booster, der in Südkorea geboren wurde und von einer weißen Familie in den USA adoptiert wurde, spielt selbst einen asiatisch-amerikanischen Schwulen, der sich auf der Insel nicht automatisch als Teil der begehrten Elite fühlt. Einige Szenen gehen direkt auf eigene Erlebnisse zurück, etwa wenn die bunte Clique von durchtrainierten weißen "Instagays" schief angeschaut wird.

Die Besetzung ist durchgehend queer

Regisseur Andrew Ahn hatte sich zuvor mit dem Coming-out-Drama "Spa Night" (2016) und dem Kleinstadtdrama "Driveways" (2019) einen Namen gemacht. Er habe den Film vor allem für seine queeren asiatisch-amerikanischen Freund*innen gedreht, sagte er im Interview mit queer.de. Die Besetzung ist durchgehend queer. Sex sollte im Film eine "selbstverständliche Alltäglichkeit" sein  was nicht allen gefiel: "Das Studio war dagegen und am Ende gab es einen Kompromiss." Das Ergebnis: Penisse sind nicht zu sehen, dafür reichlich nackte Hintern.



Die US-Kritik nahm den Film überwiegend begeistert auf. Das Branchenmagazin "The Wrap" fühlte sich an die romantischen Komödien von Nora Ephron erinnert. Für das Filmportal von Roger Ebert zeigt das Ende, wie wirkungsvoll der Film sein Herz auf dem verschwitzten, klebrigen Ärmel trägt. Kritische Stimmen bemängelten dagegen die enge Anlehnung an die Romanvorlage und einen Erzähler aus dem Off, der etwas zu oft erklärt, was gerade passiert. Spaß macht "Fire Island" trotzdem  vor allem dank Bowen Yang, der als ewiger Pechvogel Howie die heimliche Hauptrolle spielt. (cw)

Infos zum Film



Fire Island. Liebeskomödie. USA 2022. Regie: Andrew Ahn. Cast: Joel Kim Booster, Bowen Yang, Margaret Cho, Conrad Ricamora, James Scully, Tomas Matos. Laufzeit: 105 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung, englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). Seit 27. November 2026 auf Netflix