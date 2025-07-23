Heute, 09:41h 3 Min.

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Etwas mehr als eine Woche ist es noch bis zum Comeback von "Wetten, dass..?". Am 5. Dezember führen Bill und Tom Kaulitz (37) in Halle an der Saale erstmals durch die traditionsreiche Samstagabend-Show des ZDF. Nun wird eine Reihe von Namen möglicher prominenter Gäste genannt, die auch als musikalische Showacts auftreten könnten.



Herbert Grönemeyer (70), Vicky Leandros (74), Nina Chuba (28) und der offen bisexuelle britische Sänger Jamie Miller (29) sollen dabei sein, berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Senderkreise. Eine offizielle Bestätigung des ZDF steht bislang aus.



Über eine Teilnahme Grönemeyers hatte bereits Mitte November das Portal "Bunte.de" berichtet (queer.de berichtete). Für den Musiker wäre es die Rückkehr auf eine vertraute Fernsehbühne: Laut offizieller ZDF-Statistik war er bereits 14 Mal als Showact zu Gast. Auch ESC-Siegerin Vicky Leandros blickt auf eine jahrzehntelange Musikkarriere zurück, war schon in den 1980er-Jahren in dem ZDF-Format zu Gast. Mit Nina Chuba ("Wildberry Lillet") und Jamie Miller ("Here's Your Perfect") könnten die Kaulitz-Brüder zudem zwei Vertreter*innen der eher jüngeren Musikgeneration begrüßen. Erst im August hatte Bill Kaulitz nach dem Ende seiner Detox-Kur ein Nina-Chuba-Konzert besucht (queer.de berichtete).

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Auch Michelle Hunziker fehlt bei "Wetten, dass..?"

Auf ein weiteres vertrautes Gesicht der Samstagabendshow muss das Publikum hingegen verzichten. Wie das Schweizer Nachrichtenportal "Nau.ch" berichtet, wird auch Michelle Hunziker (49) bei der Moderationspremiere der Tokio-Hotel-Zwillinge nicht dabei sein. "Michelle Hunziker wird nicht vor Ort sein", bestätigte Hunzikers Management dem Portal.



Die Schweizerin stand Thomas Gottschalk (76) von 2009 bis 2011 als Co-Moderatorin zur Seite. Auch für die beiden Spezialausgaben im November 2021 und 2022 kehrte das Moderationsduo gemeinsam vor die Kamera zurück.



Bereits bekannt war, dass keiner der vier früheren Hauptmoderatoren der Show in Halle anwesend sein wird. Neben Gottschalk und Erfinder Frank Elstner (84) werden laut ZDF auch Wolfgang Lippert (74) und Markus Lanz (57) fehlen (queer.de berichtete). Elstner hatte seine Absage gegenüber der "Bild"-Zeitung mit der für ihn zu anstrengenden Anreise begründet. Auch Schlagerstar Helene Fischer (42), die noch bei Gottschalks Abschiedssendung im November 2023 aufgetreten war, wird nicht dabei sein (queer.de berichtete).

Zwei Hollywoodstars bereits bestätigt

Offiziell angekündigt sind hingegen die beiden Hollywoodstars Dwayne "The Rock" Johnson (54) und Kevin Hart (47) als Wettpaten (queer.de berichtete). Komikerin Hazel Brugger (32) übernimmt wie schon 2023 die Moderation der Außenwette, diesmal vom Campus Sursee in der Schweiz. Die Personalie verkündete das ZDF auf Instagram.



"Wetten, dass..?" läuft am 5. Dezember ab 20:15 Uhr live im ZDF und im ZDF-Streaming. Bereits um 19:25 Uhr stimmen Janin Ullmann (45) und Marvin Fischer mit einer Countdown-Show auf den Abend ein. (spot/cw)