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Ariana Grande und Ricky Alvarez am 11. November bei der New-York-Premiere von "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" (Bild: IMAGO / Cover-Images)

Gerade erst haben Ariana Grande (33) und Ricky Alvarez (35) ihr Pärchen-Debüt auf dem roten Teppich gefeiert. Jetzt berichtet "Page Six", dass die Sängerin bereits Zukunftspläne schmiedet. "Ariana denkt definitiv über eine Hochzeit mit Ricky nach", behauptet eine Quelle.



Dem Insider zufolge könnte Grande aktuell kaum glücklicher sein. "Es scheint wirklich gut zu laufen und alles läuft reibungslos", schildert er. Die Musikerin und der Tänzer würden viel Zeit miteinander verbringen. Thanksgiving sollen sie mit Grandes Familie in New York City feiern und zusammen die traditionelle Parade von Macy's ansehen. "Das ist eine Tradition bei ihnen", erklärt die anonyme Quelle. Die Familie soll Alvarez bereits ins Herz geschlossen haben. "Sie freuen sich alle riesig für sie. Sie alle lieben Ricky", zitiert "Page Six".



Neue Liebe im zweiten Anlauf



Grande und Alvarez waren bereits von 2015 bis 2016 ein Paar. Kennengelernt hatten sie sich im Rahmen von Grandes "Honeymoon"-Tour im Jahr 2015. Im Juni dieses Jahres wurde dann über ein Liebes-Comeback spekuliert, nachdem sie bei einem Essen in Texas gesichtet worden waren. Im August bestätigte Grande die Beziehung mit Pärchenfotos auf Instagram.



Vor zwei Wochen hatte sich das Paar erstmals bei einem Red-Carpet-Event gezeigt. Bei der Premiere des Films "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" in New York suchten sie die Nähe des jeweils anderen und tauschten verliebte Blicke aus.

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Heiratet Ariana Grande zum zweiten Mal?

Sollten sie tatsächlich heiraten, wäre es die zweite Ehe für Grande. Im Mai 2021 hatte sie den Immobilienmakler Dalton Gomez geheiratet. Nach zwei Jahren wurde im Sommer 2023 ihre Trennung bekannt. Laut einem "People"-Insider soll die räumliche Distanz eine Rolle gespielt haben. Durch seine Arbeit sei Dalton an Los Angeles gebunden gewesen. "Als Grande also in England mit den Dreharbeiten zu 'Wicked' begann, wartete auf das Paar eine Fernbeziehung", erklärte die Quelle.



Die Musikerin reichte die Scheidung im September 2023 ein. Als Trennungsgrund nannte sie "unüberbrückbare Differenzen". Im März 2024 wurde die Scheidung finalisiert. (spot/cw)