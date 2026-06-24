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Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) setzt nach einem Bericht des "Spiegel" (Bezahlartikel) mit großem Eifer ein striktes Verbot geschlechtergerechter Sonderzeichen durch. Nachdem der eigentlich als liberal geltende 63-Jährige die Nutzung von Gendersternchen, Doppelpunkt und Binnen-I bereits im Auswärtigen Amt untersagt hatte, erwirkte sein Ministerium nun ein entsprechendes Verbot beim Goethe-Institut, das zum großen Teil aus Mitteln des Auswärtigen Amts finanziert wird. "All das trägt Zeichen eines Kulturkampfs", kommentierte das Hamburger Nachrichtenmagazin.



Auslöser beim Goethe-Institut war eine im Juni von der Mitgliederversammlung beschlossene Vereinssatzung, die durchweg das Gendersternchen verwendete. Nach Kritik des CDU-Bundestagsabgeordneten Johannes Volkmann  Enkel von Helmut Kohl und selbst Mitglied im Verein Goethe-Institut  und einer Intervention des Auswärtigen Amts untersagte der Vorstand die Verwendung von Sonderzeichen. Im Intranet teilte die Leitung mit, künftig seien nur noch geschlechtsneutrale Begriffe wie "Lehrkräfte" oder binäre Paarformen wie "Kolleginnen und Kollegen" zulässig: "Sonderzeichen sind nicht möglich."

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Mitarbeitende mussten offenbar für Gender-Säuberungsaktion Urlaub abbrechen

Laut Beteiligten gab die Institutsleitung den Druck aus Berlin unmittelbar an die Belegschaft weiter. Demnach seien Beschäftigte aus dem Urlaub zurückgeholt und zur Wochenendarbeit verpflichtet worden, um offizielle Dokumente sowie die Internetpräsenz auf Sonderzeichen zu prüfen. Das Goethe-Institut dementierte dies auf Anfrage nicht. Eine Sprecherin erklärte, einzelne Umstellungsschritte seien "hoch priorisiert" und "im engen Austausch mit dem Auswärtigen Amt" umgesetzt worden.



Queer@Goethe kritisiert Wadephuls Vorgehen



Gegen die neue Sprachregelung regt sich im Goethe-Institut Kritik. Die Gruppe Queer@Goethe startete eine interne Unterschriftenaktion. "Geschlechtergerechte Sprache ist entscheidend, um anzuerkennen, dass es Lebensweisen außerhalb der traditionellen Geschlechterbinarität gibt", schrieb die Initiative im Intranet. Eine Sprecherin des Instituts verwies gegenüber dem "Spiegel" darauf, dass es intern unterschiedliche Perspektiven gebe und sich das Haus als Ort des Austauschs verstehe.



Auch die Begründung des Vorstands, man orientiere sich an Empfehlungen des Rats für deutsche Rechtschreibung, stößt auf fachlichen Widerspruch. Die Germanistin Kathrin Kunkel-Razum, früheres Mitglied des Rats, wies in einem Brief an die Goethe-Spitze darauf hin, dass sich aus den bisherigen Feststellungen des Gremiums derzeit kein Verbot von Sonderzeichen ableiten lasse.



Im Auswärtigen Amt selbst wird das Verbot laut "Spiegel" ebenfalls mit hohem Aufwand durchgesetzt. Beschäftigte berichten, dass mithilfe von KI-Programmen nach verbliebenen Gendersternchen in Dokumenten gesucht werde. Zudem habe Henning Speck, Leiter des Leitungsstabs und des Ministerbüros, persönlich eingegriffen, um entsprechende Stellen umformulieren zu lassen. Das Ministerium äußerte sich auf Anfrage nicht zu solchen Interventionen, verwies jedoch auf eine Handreichung, wonach Sonderzeichen "im amtlichen Schriftverkehr zu unterlassen" seien.

Wadephul will feministische Politik seiner Vorgängerin tilgen

Das Verbot ist Teil einer umfassenderen Abkehr von der feministischen Außenpolitik unter Wadephuls grüner Vorgängerin  oder wie der "Spiegel" es formuliert "Teil eines kulturpolitischen Rollback, mit dem Wadephul auch die sogenannte feministische Außenpolitik der früheren Ministerin Annalena Baerbock zurückgedreht hat". So wurden die entsprechenden Leitlinien bereits von der Website des Ministeriums entfernt und der Posten der Botschafterin für feministische Außenpolitik abgeschafft.



Der CDU-Abgeordnete Volkmann verteidigte das Vorgehen als Umsetzung des parlamentarischen Wählerwillens: "Es ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass ein christdemokratischer Minister Kulturkämpfe von links nicht fortführt, sondern entlang gesellschaftlicher Mehrheiten auflöst." Die stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Agnieszka Brugger kritisierte den Kurs hingegen scharf: "Man wundert sich angesichts der großen weltpolitischen Herausforderungen, mit welcher ideologischen Verbissenheit und mit wie viel Zeit die Herren an der Spitze des Auswärtigen Amtes gegen das Gendern kämpfen."



Unionspolitiker*innen haben nach der Regierungsübernahme im Mai 2025 viel Energie aufgewendet, um geschlechtergerechte Sprache zurückzudrängen: Das Digitalministerium von Karsten Wildberger (CDU) untersagte letztes Jahr etwa allen Bundesministerien die Nutzung von Gendersternchen und anderen Formen geschlechtergerechter Sprache (queer.de berichtete). Mehrere SPD-geführte Ministerien widersetzten sich aber den Sprachverboten (queer.de berichtete). (cw)