

FCMGeschichte / wikipedia) Jens Härtel erhält beim 1. FC Union Berlin eine zweite Chance (Bild:

Heute, 10:37h 3 Min.

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Nach einem mehrwöchigen Funktionsverbot wegen diskriminierender Äußerungen erhält Jens Härtel beim 1. FC Union Berlin eine zweite Chance. Der 57-Jährige wird zunächst als Scout für die Köpenicker tätig sein und im Januar nach Ablauf seiner Sperre wieder das Traineramt bei den U19-Junioren übernehmen, wie der Berliner Fußball-Club mitteilte.



"Ich habe die letzten Wochen zur Reflexion und Weiterbildung genutzt, damit mir ein solcher Fehler wie im Sommer nicht noch einmal unterläuft", sagte Härtel. Der frühere Trainer des 1. FC Magdeburg und von Hansa Rostock hatte im Oktober sein Amt niedergelegt und sich für sein Fehlverhalten entschuldigt.

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Zu zwölfwöchigem Funktionsverbot verurteilt

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hatte Härtel wegen dreier Fälle diskriminierenden unsportlichen Verhaltens mit einem zwölfwöchigen Funktionsverbot als Trainer belegt, von dem vier Wochen zur Bewährung ausgesetzt wurden. Zudem wurde dem Fußballlehrer die Teilnahme an einem Konflikt- und Deeskalationstraining auferlegt (queer.de berichtete). Union war in einem anonymen Schreiben über die Vorwürfe informiert worden.



Was genau vorgefallen war, wurde erst später bekannt. Der "Berliner Kurier" (Bezahlartikel) berichtete aus Härtels Stellungnahme an den DFB. Demnach hatte er eine misslungene Aktion eines Spielers mit einem homophoben Spruch kommentiert. Laut Vorwurf soll er "Schieß und spiel nicht wie ein Schwuler" gesagt haben. Härtel selbst räumte ein: "Nach Rücksprache mit dem Trainerteam fiel ( ) die Äußerung 'Spiel nicht so einen Schwuchtelball'." Der Spruch sei "unangemessen und fehlplatziert" gewesen, habe sich aber auf die Aktion und nicht auf die sexuelle Identität eines Spielers bezogen.

Härtel entschuldigte sich für die Äußerungen

Die beiden anderen Vorfälle hatten einen rassistischen Hintergrund. Im Sommertrainingslager im polnischen Opalenica fragte Härtel drei Nachwuchsspieler mit Wurzeln in Kamerun und Guinea, die beim Essen nebeneinandersaßen, sinngemäß, ob dies wieder der "Afrika-Tisch" sei. Die Formulierung sei "unklug und kontraproduktiv" gewesen, erklärte er. Nach einer 2:3-Pokalniederlage gegen den Berliner AK soll er zudem gesagt haben: "Gegen diesen Ausländerverein verlieren wir." An den genauen Wortlaut könne er sich nicht erinnern, ausschließen wolle er ihn aber nicht. Für alle drei Äußerungen hat sich Härtel entschuldigt.



Härtel hatte die A-Junioren der Berliner erst zur laufenden Saison übernommen. Als Spieler bestritt er zwischen 1993 und 2000 insgesamt 179 Pflichtspiele für die Eisernen. "Wir sind von seinen Qualitäten als Fußballfachmann und Trainer auch weiterhin überzeugt, deshalb möchten wir den im Sommer begonnenen Weg mit ihm weitergehen", erklärte Lutz Munack, Geschäftsführer Nachwuchs- und Amateurfußball und Mitglied des Präsidiums des 1. FC Union Berlin. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hatte Munack noch betont: "Jens Härtel hat sich falsch verhalten und ist dafür von uns sanktioniert worden." (dpa/mize)