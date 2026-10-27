

Alice Weidel erzählt im "Welt"-Podcast von ihrer Welt (Bild: Simone M. Neumann)

Heute, 11:59h 4 Min.

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AfD-Co-Chefin Alice Weidel hat sich in dem am Freitag veröffentlichten "Welt"-Podcast "Zur Wahrheit gehört" ausführlich zu ihrer sexuellen Orientierung und ihrer ersten gleichgeschlechtlichen Beziehung geäußert. Auf die Frage der beiden Moderatoren, wann sie sich in ihrer kleinstädtischen Umgebung erstmals als lesbisch geoutet habe, ergänzte die Politikerin beiläufig: "Ich finde auch Männer attraktiv im Übrigen. Also, ich finde Frauen und Männer attraktiv."



Während ihrer Schulzeit in Ostwestfalen habe das Thema für sie noch keine größere Rolle gespielt, berichtete die 47-Jährige. Sie sei damals vor allem mit Sport und Musik beschäftigt und in dieser Hinsicht möglicherweise ein "Spätzünder" gewesen. Den entscheidenden Wendepunkt verortete sie in ihrer Studienzeit in Bayreuth. An der Universität sei ihr eine sehr attraktive Kommilitonin aufgefallen, für die sich weite Teile der Studierendenschaft interessiert hätten. "Ist das jetzt eine Schwärmerei? Nur lustigerweise war es so, dass sie mich umgekehrt auch ganz gut fand", erinnerte sich die AfD-Politikerin. Daraus sei eine zweijährige Partnerschaft hervorgegangen.



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Rückblickend beschrieb Weidel das gesellschaftliche Klima jener Zeit als wenig offen gegenüber gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Ihre damalige Partnerin und sie hätten daher anfangs versucht, ihre Verbindung geheim zu halten. Dieses Vorhaben sei jedoch gescheitert, nachdem sie sich beim Kennenlernen auf einer Tanzfläche vor großen Teilen der Universität "eng umschlungen" gezeigt hätten und ein Freund ihnen schließlich nahegelegt habe, zusammen nach Hause zu gehen. In der Universitätsstadt habe zwar ohnehin jeder Bescheid gewusst, offen gelebt worden sei die Beziehung aber nicht. Auf Nachfrage zur Reaktion der Familien erklärte Weidel, ihre eigenen Eltern seien gelassen damit umgegangen, die Eltern ihrer damaligen Partnerin hingegen deutlich weniger positiv.

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Heute lebt Weidel mit ihrer langjährigen Schweizer Partnerin, die sie im Gespräch abwechselnd Frau und Lebensgefährtin nennt. Ironischerweise hatte sie sich jedoch in den vergangenen Jahren immer wieder gegen die Ehe für alle ausgesprochen.



Werbeposter gegen die Ehe für alle (Bild: AfD)

Die Familie mit den zwei gemeinsamen Söhnen wohnt im Schweizer Ort Einsiedeln. Im Podcast behauptete Weidel allerdings, sie sei selten dort. In dieser Frage hatte es in der Vergangenheit Streit gegeben, weil Weidel als ihren Hauptwohnsitz das deutsche Überlingen angibt. Nach Recherchen mehrerer Medien sei sie aber dort kaum anzutreffen gewesen  es war von einem Scheinwohnsitz die Rede. Gegner*innen und Medien hielten ihr regelmäßig den Widerspruch vor, an der Spitze einer nationalistischen und äußert homophoben Partei zu stehen, das eigene Leben mit ihrer Regenbogenfamilie aber im Ausland zu führen.



Das Leben ihrer Familie in der Schweiz begründet die Chefin der rechtsextremen Partei mit befürchteter Diskriminierung in Deutschland: Ihre Schweizer Partnerin bestehe darauf, dass die Kinder in der Schweiz zur Schule gingen, weil sie an deutschen Schulen Repressalien wegen Weidels politischer Rolle befürchte. Die Politik solle aus dem Alltag der Kinder weitgehend herausgehalten werden.

Kritik an Gender-Themen an Unis und Armbinden im Fußball

Queere Lebensrealitäten spielten in dem rund 100-minütigen Gespräch praktisch keine Rolle. Weidel streifte lediglich einige Themen: Im Zusammenhang mit der Hochschulpolitik äußerte sie sich froh darüber, keine akademische Laufbahn eingeschlagen zu haben, da es an heutigen Universitäten aus ihrer Sicht "zu viel Gender" gebe und die MINT-Fächer  also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik  zu kurz kämen. Weidel studierte in Bayreuth übrigens Volks- und Betriebswirtschaftslehre, was nicht zu den MINT-Fächern gehört.



Später beklagte Weidel im Gespräch über den von der AfD nominierten Bundespräsidentschaftskandidaten Thomas Berthold, den Fußball-Weltmeister von 1990, die politischen Debatten rund um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Damals habe die deutsche Nationalmannschaft noch Nationalmannschaft geheißen, in schwarz-rot-goldenen Trikots gespielt und Spiele gewonnen.



Hier nimmt es Weidel mit der Wahrheit nicht so genau: Denn noch heute heißt das Team laut DFB Nationalmannschaft, trägt ein an die WM 1990 angelehntes Trikot mit schwarz-rot-goldenen Streifen und hat beim letzten Länderspiel am 16. November in der Nations League den Dauerrivalen Niederlande mit 5:0 weggefegt. Für Weidel sei die deutsche Elf heute aber von "wokem Mist" geprägt. So kritisierte sie das Tragen von Armbinden oder die Geste bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar mit der Hand vor dem Mund  eine Anspielung auf den Streit um die "One Love"-Binde (queer.de berichtete).



Weidel hatte bereits 2023 erklärt, dass sie sich nicht als queer ansehe. Wörtlich sagte sie damals in einem Interview: "Ich bin nicht queer, sondern ich bin mit einer Frau verheiratet, die ich seit 20 Jahren kenne" (queer.de berichtete). (dk)