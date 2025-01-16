Heute, 12:49h 5 Min.

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Als Außenreporter für die "heute-show" bringt Lutz van der Horst (51) seit mehr als 15 Jahren die Menschen zum Lachen. Vor seinem Job bei der ZDF-Sendung steckte er allerdings in einer Krise. Es war eine gefährliche Zeit, wie der schwule Komiker im Gespräch mit Eva Schulz im NDR-Podcast "Deutschland3000" erzählt.



Erstmals sorgte van der Horst Anfang der 2000er-Jahre als "Blasehase" bei "TV total" vor den Kameras für Aufsehen. "Hab dann auch Umfragen gemacht bei 'TV total' und dann war auf einmal Finito", erinnert er sich. "Dann war ich auch echt in der Krise." Im Jahr 2004 sei vor den TV-Kameras "alles vorbei" gewesen.

Der Komiker und Autor habe daraufhin ständig sogenannte Showreels an unterschiedlichste Sender und Formate geschickt, nach dem Prinzip: "Ladet mich doch mal ein, ich bin echt lustig. Hi, ich war auch mal der Blasehase." 2009 habe er dann bei der "heute-show" angefragt und eine Antwort bekommen.



Lutz van der Horst drehte eine humoristische Straßenumfrage. Unter anderem "heute-show"-Moderator Oliver Welke (60) entschied damals mit darüber, dass sein "Bewerbungsband" tatsächlich in der Sendung gezeigt wurde. "Das ist ja absurd, natürlich werde ich in dieser Show nicht stattfinden", habe er sich noch gedacht. "Das war mein Weg rein und ein ganz, ganz toller Moment, der mich dann auch aus dieser Krise wieder rausgeholt hat."

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Lutz van der Horst lenkte sich mit Drogen ab

"Ja, man muss aufpassen, dass man sich dann nicht zu sehr im Selbstmitleid auch suhlt und das zu sehr genießt und sagt: 'Gott, die Welt will es halt nicht anders. Dann fröne ich jetzt halt dem Feiern und dem Alkohol.' Und das ist gefährlich", erzählt Lutz van der Horst. "Die Zeit war auch gefährlich."



Er glaubt, dass "Partyleben" unterschätzt werde. "Also wenn du dich versuchst, anders abzulenken [...]", erklärt van der Horst. Man unterschätze auch "Partydrogen". Es sei wie beim Alkohol. 2005 sei er viel feiern gegangen "und du lenkst dich ab von dem Leben, das du gerade nicht schön findest, von all den Enttäuschungen, die du fühlst".



Man habe alles im Griff, trinke nicht so viel und sei halt mal ein bisschen verkatert, aber es biete "jemand mal eine Line an und dann sagst du: 'Okay, probiere ich mal aus.'" Irgendwann merke man, Partywochenenden gingen "ja gar nicht mehr ohne". Das Problem sei nicht, "was die Drogen mit dir machen, wenn du sie nimmst, sondern was die Drogen mit dir machen, wenn du sie nicht nimmst. Dass du merkst, dass du sie brauchst. Und das ist scheiße. Du musst da wieder raus und das ist dann nicht so leicht."



Die Lügen der Drogen und des Alkohols



Zu Hause habe er keine Drogen gehabt und sei unter der Woche auch nicht verleitet gewesen. Das sei aber beispielsweise auch die große Gefahr bei Alkohol, der in Deutschland einfach immer verfügbar sei. Bei ihm sei alles "wirklich lange her" und er sei auch "froh, dass es vorbei ist". Er trinke zudem keinerlei Alkohol mehr.



Es habe viele Momente gegeben, in denen Lutz van der Horst gemerkt habe, dass etwas passieren müsse. Die neue Herausforderung habe ihn letztendlich aus der Krise geholt. "Vielleicht hat mich die 'heute-show' gerettet. Oh Gott, ist das dramatisch", kommentiert er lachend. Zu diesem Zeitpunkt sei klar gewesen, dass er sich wieder so geben konnte, wie er wollte. Er habe wieder kreativ arbeiten können und sei dafür auch wertgeschätzt worden. Er habe sich nicht mehr ablenken und betäuben müssen.



Wenn jemand zu ihm kommen und sagen würde, dass er mit Partydrogen experimentiere, wäre van der Horsts Rat: "Mach's nicht. Ich würde sagen, gar nicht erst anfangen ist ja immer das Beste, was man tun kann. [...] Das Problem bei Alkohol, bei Drogen ist ja auch immer, dass sie dich belügen und du fällst auf diese Lügen immer wieder rein. Und ich habe ja auch lange gar keinen Alkohol getrunken. Weil vielleicht wusste ich auch intuitiv, dass es falsch ist und mir nicht guttut."



Schon seit vielen Jahren hat van der Horst überhaupt keinen Bezug mehr zu Partydrogen. Aber er gehe auch nicht mehr feiern, sagt er lachend.

Angst vor dem Outing

Im Gespräch schildert van der Horst auch, wie schwer es gewesen sei, in den Achtzigerjahren als schwuler Jugendlicher aufzuwachsen. "Ich möchte ja gerade von Menschen geliebt werden, so wie ich bin. Das ist nicht so leicht, wenn man als schwuler Jugendlicher aufwächst in den Achtzigerjahren, weil du nicht weißt, ob du geliebt werden wirst, wenn du das erzählst. Das begleitet dich auch immer, dieser Schmerz oder diese Angst ist immer noch da."



Die Veröffentlichung seines ersten Romans "Konfetti-Blues" und die positive Resonanz seien ein wichtiger Schritt für ihn gewesen. Moderatorin Eva Schulz spricht van der Horst auch darauf an, dass die Hauptfigur Max in seinem autobiografisch gefärbten Roman bisexuell ist, während er selbst schwul ist. Van der Horst begründet die Entscheidung damit, dass er keinen reinen Schwulenroman habe schreiben wollen, der zu sehr ablenke oder sofort als Coming-out-Buch eingeordnet werde. Gleichzeitig finde er es bemerkenswert, wie selten Bisexualität in der Literatur vorkomme, obwohl er selbst viele bisexuelle Menschen kenne und mit ihnen darüber gesprochen habe.



Außerdem verrät van der Horst, wer sein Jugendschwarm war: Schon in der ersten Minute des Interviews erwähnt er beim Thema Neunzigerjahre-Frisuren beiläufig, damals in Backstreet-Boys-Sänger Nick Carter verliebt gewesen zu sein: "Das war auch immer mein Lieblings-Boy", erklärt er. (spot/cw)